ETV Bharat / state

चूरू के शराब व्यवसायी से गैंगस्टर ने मांगी 1 करोड़ की रंगदारी

सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. फोन करने वाले ने खुद को गैंगस्टर वीरेंद्र चारण बताया.

Sadar Police Station, Churu
सदर पुलिस थाना, चूरू (ETV Bharat Churu)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 9, 2025 at 3:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चूरू: सदर थाना क्षेत्र में शराब व्यवसायी कमल रामसरा व उसके बेटे को 1 करोड़ रुपए रंगदारी के लिए धमकाने का मामला सामने आया है. विदेशी नंबर से WhatsApp कॉल और वॉइस मैसेज के बाद कमल रामसरा और परिवार दहशत में है. धमकी देने वाले ने खुद को गैंगस्टर वीरेंद्र चारण बताया. उसने 1 करोड़ रुपए की मांग की. पीड़ित की रिपोर्ट पर सदर पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू की.

सदर थानाधिकारी बलवंत ने बताया कि रामसरा निवासी शराब व्यवसायी और सरपंच प्रतिनिधि कमल रामसरा ने रिपोर्ट दी कि एक नवंबर को विदेशी नंबर से WhatsApp कॉल आया. उसी दिन शाम को फिर से WhatsApp पर करीब 50 सेकंड का वॉइस मैसेज आया. इसमें खुद को गैंगस्टर बताने वाले वीरेंद्र चारण नामक फोनकर्ता ने कहा कि तेरे दिमाग में कोई फर्क आ गया क्या. यह होटल और दुकानें यहीं धरी रह जाएंगी. धमकाने वाले ने पैसे नहीं देने पर कुचामन के व्यवसायी की हत्या का हवाला दिया.

पढ़ें: इंटरनेशनल कॉल कर बुजुर्ग डॉक्टर से मांगी 25 लाख रुपए रंगदारी, मुकदमा दर्ज

एसएचओ के अनुसार, कमल ने रिपोर्ट में बताया कि उसके पास जनवरी 2025 में भी वीरेंद्र चारण के नाम से फोन आया था. उसने पैसे नहीं देने पर मारने की धमकी दी. पीड़ित ने बताया कि उसने जवाब नहीं दिया तो गैंगस्टर ने बेटे आदित्य को भी मारने की धमकी दी. चारण रंगदारी को लेकर लगातार पीछा कर रहा है. पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया. इससे पहले चूरू में प्रॉपर्टी और ट्रैवल्स के मालिकों से रंगदारी मांगने के मामले सामने आ चुके हैं.

TAGGED:

THREAT OF GANGSTER VIRENDRA CHARAN
REFERENCE TO THE MURDER OF KUCHAMAN
LIQUOR BUSINESSMAN THREATENED
वीरेंद्र चारण ने मांगी रंगदारी
ONE CRORE EXTORTION DEMAND IN CHURU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत दुनिया के सबसे बड़े स्कॉच बाजार के रूप में उभरेगा : संगठन

Grok AI में शामिल हुआ एक बेहतरीन फीचर, लॉन्ग प्रेस करके तस्वीर से बना सकते हैं वीडियो

भुने हुए चने से डायबिटीज को करें कंट्रोल, जानें रोजाना कैसे और कितना करें सेवन

आयुर्वेद संस्थान का अनोखा 'गर्भ संस्कार' कार्यक्रम, वेदों की प्राचीन विद्या अब साइंस के साथ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.