चूरू के शराब व्यवसायी से गैंगस्टर ने मांगी 1 करोड़ की रंगदारी

चूरू: सदर थाना क्षेत्र में शराब व्यवसायी कमल रामसरा व उसके बेटे को 1 करोड़ रुपए रंगदारी के लिए धमकाने का मामला सामने आया है. विदेशी नंबर से WhatsApp कॉल और वॉइस मैसेज के बाद कमल रामसरा और परिवार दहशत में है. धमकी देने वाले ने खुद को गैंगस्टर वीरेंद्र चारण बताया. उसने 1 करोड़ रुपए की मांग की. पीड़ित की रिपोर्ट पर सदर पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू की.

सदर थानाधिकारी बलवंत ने बताया कि रामसरा निवासी शराब व्यवसायी और सरपंच प्रतिनिधि कमल रामसरा ने रिपोर्ट दी कि एक नवंबर को विदेशी नंबर से WhatsApp कॉल आया. उसी दिन शाम को फिर से WhatsApp पर करीब 50 सेकंड का वॉइस मैसेज आया. इसमें खुद को गैंगस्टर बताने वाले वीरेंद्र चारण नामक फोनकर्ता ने कहा कि तेरे दिमाग में कोई फर्क आ गया क्या. यह होटल और दुकानें यहीं धरी रह जाएंगी. धमकाने वाले ने पैसे नहीं देने पर कुचामन के व्यवसायी की हत्या का हवाला दिया.