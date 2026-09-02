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एक 'अक्षर' के फेर में फंसा डेथ सर्टिफिकेट, 6 साल बाद... हाईकोर्ट सख्त!

6 साल बाद भी नहीं मरा गैंगस्टर विकास दुबे!

6 साल बाद भी नहीं मरा गैंगस्टर विकास दुबे!
6 साल बाद भी नहीं मरा गैंगस्टर विकास दुबे! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 1:44 PM IST

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कानपुर: गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर को छह साल बीत चुके हैं, लेकिन उसका मृत्यु प्रमाण पत्र अभी भी कानूनी और प्रशासनिक गलियारों में भटक रहा है. दस्तावेजों में पिता के नाम की एक मामूली टाइपिंग त्रुटि ने फाइल को ऐसा उलझाया कि मामला सीधे उच्च न्यायालय की दहलीज तक जा पहुंचा है.

क्या है गलती: 10 जुलाई 2020 को पुलिस मुठभेड़ में मारे गए विकास दुबे की मौत के बाद पोस्टमार्टम हाउस से जो बॉडी डिस्पोजल स्लिप जारी हुई थी, उसमें उसके पिता का नाम रामकुमार दुबे की जगह गलती से राजकुमार दुबे दर्ज हो गया था. ये गड़बड़ी तब बड़ी दीवार बन गई जब विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने नगर निगम से डेथ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया. रिकॉर्ड में नाम का यह मेल न खाना छह साल तक कागजों में ही उलझा रहा.

6 साल पुराने मामले में CMO ने खुद संभाली कमान (Video Credit: ETV Bharat)

हाईकोर्ट कैसे पहुंचा मामला: प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर काटकर जब थक हार कर परिवार ने राहत की उम्मीद छोड़ी, तो मामला हाईकोर्ट पहुंच गया. ऋचा के मुताबिक, अधिकारियों के तमाम दफ्तरों में लगातार प्रयास करने के बावजूद उनकी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला, जिसके चलते उन्हें मजबूरन छह साल बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ी. ऋचा ने बताया कि, वे इस कागजी खामी को दुरुस्त कराने के लिए मुख्यमंत्री से भी गुहार लगा चुकी हैं.

दस्तावेजों में पति के पिता का नाम ठीक कराने के लिए नगर निगम के साथ-साथ पोस्टमार्टम हाउस और स्वास्थ्य विभाग के चक्कर काटने में कोई कसर नहीं छोड़ी. जिलाधिकारी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी लिखित शिकायत देकर रिकॉर्ड में दर्ज गलत नाम को सही करने की मांग की थी.- ऋचा दुबे, विकास दुबे की पत्नी

विकास दुबे मृत्यु प्रमाण पत्र विवाद (फाइल फोटो)
विकास दुबे मृत्यु प्रमाण पत्र विवाद (फाइल फोटो) (Photo Credit: ETV Bharat)

कोर्ट की सख्ती, एक्शन में स्वास्थ्य महकमा: न्यायालय द्वारा इस पर सख्ती करने के बाद अब जाकर स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है. सीएमओ खुद इस मामले को देख रहे हैं. मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिदत्त नेमि ने इसके समाधान के लिए बकायदा पोस्टमार्टम हाउस का दौरा किया. उन्होंने बंद कमरे में पंचायतनामा रजिस्टर, कर्मचारियों की अटेंडेंस और साल 2020 के तमाम मूल अभिलेखों की एक-एक पर्ची को गहराई से खंगाला.

ऋचा दुबे की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसके बाद न्यायालय ने स्वास्थ्य विभाग से इस मामले में आधिकारिक आख्या मांगी है. उपलब्ध अभिलेखों की पूरी जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की जा रही है और जल्द ही उसे न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा.- हरिदत्त नेमि, मुख्य चिकित्सा अधिकारी

CMO कार्यालय द्वारा तैयार की जा रही जांच रिपोर्ट
CMO कार्यालय द्वारा तैयार की जा रही जांच रिपोर्ट (Photo Credit: ETV Bharat)

इस नए प्रशासनिक मोड़ के बाद डेथ सर्टिफिकेट जारी होने का रास्ता साफ हो सकेगा.


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