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गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी का नया ठिकाना होगा चाईबासा जेल, पति पहले से ही है जेल में

गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा को चाईबासा जेल में शिफ्ट किया जाएगा.

Riya Sinha
रिया सिन्हा (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 3, 2026 at 1:58 PM IST

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रांची: गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के जेल जाने के बाद गैंग की कमान संभालने वाली रिया सिन्हा का नया ठिकाना अब झारखंड का चाईबासा जेल होगा. रिया सिन्हा को रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से चाईबासा जेल शिफ्ट करने का निर्देश जेल आईजी कार्यालय से जारी कर दिया गया है.

रांची जेल में है रिया

कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के गिरोह के साथ साठगांठ कर आपराधिक वारदात को अंजाम देने और हथियार तस्करी के आरोप में गिरफ्तार रिया सिन्हा को रांची जेल से चाईबासा जेल में शिफ्ट किया जा रहा है. कुछ महीने पहले ही रिया सिन्हा को रांची पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था. उसको चाईबासा जेल में शिफ्ट करने के मामले की जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने पुष्टि की है. जेल आईजी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, बुधवार तक रिया सिन्हा को चाईबासा जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा.

कौन है रिया सिन्हा?

रिया सिन्हा झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी है. रिया पहले भी जेल जा चुकी है. अक्टूबर 2025 में प्रिंस खान गिरोह के कुछ अपराधियों की गिरफ्तारी रांची पुलिस के द्वारा की गई थी, गिरफ्तार अपराधियों ने बयान दिया था कि सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान गिरोह एक साथ काम कर रहे हैं और दोनों गैंग्स के बीच का माध्यम रिया सिन्हा है. मामला सामने आने के बाद रिया सिन्हा को रांची पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था.

जेल में है सुजीत सिन्हा

रिया सिन्हा का पति सुजीत सिन्हा एक कुख्यात अपराधी है. रिया भी अपने पति के साथ अपराध की दुनिया में बहुत पहले कदम रख चुकी थी. फिलहाल सुजीत सिन्हा, साहिबगंज जेल में बंद है. उस पर दर्जनों मामले दर्ज हैं.

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