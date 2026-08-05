गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का हुसैनाबाद में अंतिम संस्कार, कड़ी सुरक्षा में पैतृक घर पहुंची पत्नी रिया सिन्हा

गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का हुसैनाबाद में अंतिम संस्कार, कड़ी सुरक्षा में पैतृक घर पहुंची पत्नी रिया सिन्हा
गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का अंतिम संस्कार किया किया गया. कड़ी सुरक्षा के बीच रिया सिन्हा हुसैनाबाद स्थित पैतृक गांव पहुंची.
Published : August 5, 2026 at 1:05 PM IST
पलामू: कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का पलामू के हुसैनाबाद स्थित कररबार नदी में बुधवार को अंतिम संस्कार हुआ. उसके बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी. अंतिम संस्कार में पत्नी रिया सिन्हा कड़ी सुरक्षा के बीच हुसैनाबाद पहुंची. रिया सिन्हा चाईबासा जेल में बंद है और एक दिन के पेरोल पर हुसैनाबाद पहुंची. मंगलवार को पत्नी और बेटे के नहीं रहने के कारण अंतिम संस्कार नहीं हुआ था.
पार्थिव शरीर से लिपटकर रोने लगे मां-बेटे
जैसे ही रिया सिन्हा पुलिस वैन से उतरी, वहां मौजूद लोगों की निगाहें उसकी ओर टिक गई. पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच वह सीधे अपने पति के पार्थिव शरीर के पास पहुंची और लिपटकर रोने लगी. उनके साथ पुत्र अक्षत कुमार सिन्हा भी अपने पिता के शव से लिपटकर बिलख पड़ा. अंतिम दर्शन के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में रिश्तेदार, ग्रामीण और आसपास के लोग पथरा गांव पहुंचते रहे. इधर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई है.
अंतिम संस्कार को लेकर पंचायत के मुखिया ने दी जानकारी
बुधवार को दोनों के पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई. पथरा पंचायत के मुखिया नरेश पासवान ने बताया कि कररबार नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया गया. दरअसल साहिबगंज जेल से धनबाद जेल में ट्रांसफर करने के दौरान जामताड़ा में सुजीत सिन्हा की एनकाउंटर में मौत हो गई थी. पुलिस के अनुसार वह पुलिस की कस्टडी से भाग रहा था और फायरिंग की थी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह ढेर हुआ था.
सुजीत सिन्हा पर पलामू, लातेहार, रामगढ़, हजारीबाग, रांची और धनबाद समेत कई इलाकों में गंभीर अपराध के मामले दर्ज थे. पलामू में 2005 के बाद से उसपर हत्या एवं रंगदारी के 40 से अधिक मामले थे. हालांकि 2023- 24 में 15 से अधिक मुकदमों में उसे बरी किया गया था. उनकी पत्नी पर भी कई गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं.
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