ETV Bharat / state

गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का हुसैनाबाद में अंतिम संस्कार, कड़ी सुरक्षा में पैतृक घर पहुंची पत्नी रिया सिन्हा

गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का अंतिम संस्कार किया किया गया. कड़ी सुरक्षा के बीच रिया सिन्हा हुसैनाबाद स्थित पैतृक गांव पहुंची.

SUJIT SINHA ENCOUNTER
गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का अंतिम संस्कार (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 5, 2026 at 1:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का पलामू के हुसैनाबाद स्थित कररबार नदी में बुधवार को अंतिम संस्कार हुआ. उसके बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी. अंतिम संस्कार में पत्नी रिया सिन्हा कड़ी सुरक्षा के बीच हुसैनाबाद पहुंची. रिया सिन्हा चाईबासा जेल में बंद है और एक दिन के पेरोल पर हुसैनाबाद पहुंची. मंगलवार को पत्नी और बेटे के नहीं रहने के कारण अंतिम संस्कार नहीं हुआ था.

पार्थिव शरीर से लिपटकर रोने लगे मां-बेटे

जैसे ही रिया सिन्हा पुलिस वैन से उतरी, वहां मौजूद लोगों की निगाहें उसकी ओर टिक गई. पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच वह सीधे अपने पति के पार्थिव शरीर के पास पहुंची और लिपटकर रोने लगी. उनके साथ पुत्र अक्षत कुमार सिन्हा भी अपने पिता के शव से लिपटकर बिलख पड़ा. अंतिम दर्शन के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में रिश्तेदार, ग्रामीण और आसपास के लोग पथरा गांव पहुंचते रहे. इधर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई है.

SUJIT SINHA ENCOUNTER
पुलिस वैन से उतरती सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा (ईटीवी भारत)

अंतिम संस्कार को लेकर पंचायत के मुखिया ने दी जानकारी

बुधवार को दोनों के पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई. पथरा पंचायत के मुखिया नरेश पासवान ने बताया कि कररबार नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया गया. दरअसल साहिबगंज जेल से धनबाद जेल में ट्रांसफर करने के दौरान जामताड़ा में सुजीत सिन्हा की एनकाउंटर में मौत हो गई थी. पुलिस के अनुसार वह पुलिस की कस्टडी से भाग रहा था और फायरिंग की थी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह ढेर हुआ था.

सुजीत सिन्हा पर पलामू, लातेहार, रामगढ़, हजारीबाग, रांची और धनबाद समेत कई इलाकों में गंभीर अपराध के मामले दर्ज थे. पलामू में 2005 के बाद से उसपर हत्या एवं रंगदारी के 40 से अधिक मामले थे. हालांकि 2023- 24 में 15 से अधिक मुकदमों में उसे बरी किया गया था. उनकी पत्नी पर भी कई गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं.

ये भी पढ़ें: पलामू के पैतृक घर लाया गया सुजीत सिन्हा का शव, पत्नी और बेटे के पहुंचने पर होगा अंतिम संस्कार

गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का एनकांउटर: शव का हुआ पोस्टमार्टम, परिजनों ने पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप

जामताड़ा में देर रात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का एनकाउंटर, जांच के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव

TAGGED:

SUJIT SINHA KILLED IN ENCOUNTER
PALAMU
सुजीत सिन्हा का अंतिम संस्कार
अंतिम संस्कार में पहुंची पत्नी
SUJIT SINHA ENCOUNTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.