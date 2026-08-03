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जामताड़ा में देर रात कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा एनकाउंटर में ढेर, एसपी ने की घटना की पुष्टि

जामताड़ा में रविवार देर रात कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया है. मौके पर एसपी और एसडीएम पहुंचे.

GANGSTER SUJIT SINHA KILLED
पुलिस एनकाउंटर में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा ढेर (फाइल फोटो- ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 3, 2026 at 8:34 AM IST

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जामताड़ा: झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का जामताड़ा में पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गई है. जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना के बाद देर रात तक पुलिस टीम की कार्रवाई चलती रही. जमताड़ा एसपी के अनुसार गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को साहिबगंड से धनबाद जेल शिफ्ट करने के दौरान घटना घटी है.

झारखंड के कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा को रविवार देर रात 8 से 9 बजे के करीब साहिबगंज पुलिस द्वारा साहिबगंज मॉडल कारा से धनबाद मंडल कारा शिफ्ट करने के लिए ले जाया जा रहा था. पुलिस के अनुसार जिस गाड़ी से पुलिस उसे ले जा रहा था, वह गाड़ी का टायर पंचर हो गया था. जिसके बाद दूसरे गाड़ी में उसे शिफ्ट किया जा रहा था. इसी दौरान जामताड़ा-साहिबगंज मुख्य सड़क में सुपायडीह गांव के पास अपराधी द्वारा पुलिस का हथियार छीनकर फायरिंग कर भगने का प्रयास किया. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिससे वह ढेर हो गया.

मौके पर जानकारी देते जामताड़ा एसपी (ईटीवी भआरत)

प्रशासनिक महकमा में मचा हड़का

घटना के बाद पुलिस प्रशासन महकमे में हड़कंप का मच गया है. घटना की सूचना पाकर पुलिस बल वहां पहुंची और उस सड़क पर आवाजाही पर रोक लगा दी गई. आने-जाने के लिए दूसरे रूट से डायवर्ट कर दिया गया. मौके पर जामताड़ा एसपी शंभू सिंह पहुंचे हैं. साथ ही प्रशासन की टीम एसडीएम अनंत कुमार और सीईओ अविश्वर मुर्मू भी पहुंचे हैं. हालांकि घटनास्थल तक मीडियाकर्मी को भी जाने से रोक दिया गया है.

घटना को लेकर एसपी ने दी जानकारी

इस पूरे घटना को लेकर जामताड़ा एसपी शंभू कुमार सिंह ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि साहिबगंज मॉडल कारा से अपराधी सुजीत सिन्हा को पुलिस सुरक्षा में मंडल कारा धनबाद ले जाया जा रहा था. रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई और दूसरे गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था. इसी दौरान एक पुलिसकर्मी का हथियार छीन लिया और फायरिंग कर भागने का प्रयास किया. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर किया, जिससे उसकी मौत हो गई. एसपी ने कहा कितनी गोली चली और कितने गोली लगी यह अनुसंधान का मामला है. एसपी ने बताया कि एनकाउंटर साहिबगंज की पुलिस द्वारा ही किया गया है.

पूर्व में भी जामताड़ा के रास्ते अपराधी हुए ढेर

बता दें कि पूर्व में गैंगस्टर 2009 में दुमका से रांची कुख्यात गैंगस्टर भोला पांडे को ले जाया जा रहा था. इस दौरान जामताड़ा के मिहिजाम थाना अंतर्गत खालसा होटल के पास उसे गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई थी. हालांकि बताया जाता है कि कुख्यात अपराधी भोला पांडे को उसी के गुर्गे द्वारा गोली मारी गई थी.

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