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जामताड़ा में देर रात कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा एनकाउंटर में ढेर, एसपी ने की घटना की पुष्टि

पुलिस एनकाउंटर में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा ढेर ( फाइल फोटो- ईटीवी भारत )

जामताड़ा: झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का जामताड़ा में पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गई है. जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना के बाद देर रात तक पुलिस टीम की कार्रवाई चलती रही. जमताड़ा एसपी के अनुसार गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को साहिबगंड से धनबाद जेल शिफ्ट करने के दौरान घटना घटी है.

झारखंड के कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा को रविवार देर रात 8 से 9 बजे के करीब साहिबगंज पुलिस द्वारा साहिबगंज मॉडल कारा से धनबाद मंडल कारा शिफ्ट करने के लिए ले जाया जा रहा था. पुलिस के अनुसार जिस गाड़ी से पुलिस उसे ले जा रहा था, वह गाड़ी का टायर पंचर हो गया था. जिसके बाद दूसरे गाड़ी में उसे शिफ्ट किया जा रहा था. इसी दौरान जामताड़ा-साहिबगंज मुख्य सड़क में सुपायडीह गांव के पास अपराधी द्वारा पुलिस का हथियार छीनकर फायरिंग कर भगने का प्रयास किया. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिससे वह ढेर हो गया.

मौके पर जानकारी देते जामताड़ा एसपी (ईटीवी भआरत)

प्रशासनिक महकमा में मचा हड़का

घटना के बाद पुलिस प्रशासन महकमे में हड़कंप का मच गया है. घटना की सूचना पाकर पुलिस बल वहां पहुंची और उस सड़क पर आवाजाही पर रोक लगा दी गई. आने-जाने के लिए दूसरे रूट से डायवर्ट कर दिया गया. मौके पर जामताड़ा एसपी शंभू सिंह पहुंचे हैं. साथ ही प्रशासन की टीम एसडीएम अनंत कुमार और सीईओ अविश्वर मुर्मू भी पहुंचे हैं. हालांकि घटनास्थल तक मीडियाकर्मी को भी जाने से रोक दिया गया है.

घटना को लेकर एसपी ने दी जानकारी