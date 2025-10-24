ETV Bharat / state

पुलिस कस्टडी में हत्या का आरोपी बदमाश एनकाउंटर में ढेर, संजीव जीवा-मुख्तार अंसारी का शूटर था, एक लाख का इनाम था

शामलीः जनपद शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ में पूर्वांचल के मुख्तार अंसारी व पश्चिमी यूपी के संजीव जीवा गैंग के शार्प शूटर को पुलिस ने ढेर हो गया. उस पर शामली व मुजफ्फरनगर में कुल 17 अभियोग दर्ज हैं, इनमें हत्या व लूट के दो मुकदमे भी शामिल हैं. वहीं, दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया. मारे गए बदमाश पर मुजफ्फरनगर में रेलवे स्टेशन पर पुलिस कस्टडी में आसिफजादा नाम के एक व्यक्ति की हत्या का आरोप भी था. मुठभेड़ में एसओजी पुलिस का एक सिपाही भी गंभीर रूप से घायल हुआ है. पुलिस ने ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की है.





लूट के बाद सक्रिय हुई थी पुलिस : पुलिस के मुताबिक बीती रात कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव बरनावी निवासी जीतराम मेरठ-करनाल हाईवे से अपने गांव जा रहे थे. गुरुवार रात गांव वेदखेड़ी के निकट बाइक सवार दो बदमाशों ने उनसे हथियारों के बल पर बाइक, तीन हजार रुपये और मोबाइल लूट लिया. एसपी एनपी सिंह ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी, सर्विलांस और थाना पुलिस को लगाया था.





ऐसे हुई मुठभेड़: पुलिस ऊन-चौसाना मार्ग पर गांव भोगी माजरा के निकट चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान बाइक सवार को पुलिस ने रुकने का इशारा किया. इस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया. बदमाशों की फायरिंग में एसओजी का सिपाही दीपक भी जख्मी हुआ. अस्पताल लाने पर चिकित्सकों ने बदमाश फैसल को मृत घोषित कर दिया. सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका उपचार हो रहा है.





संजीव जीवा और मुख्तार अंसारी का शूटर थाः शामली पुलिस के मुताबिक मारे गए बदमाश की पहचान फैसल निवासी खालापार मुजफ्फरनगर के रूप में हुई. वह मूल रूप से मेरठ के लिसाड़ी गेट का रहने वाला था और खालापार में रह रहा था. उस पर एक लाख का इनाम घोषित था. वह पश्चिमी यूपी के कुख्यात बदमाश रहे संजीव जीवा व पूर्वांचल के मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर था. मारे गए बदमाश पर लूट, हत्या, रंगदारी समेत करीब 24 मुकदमे दर्ज हैं. वह शामली में मंगलौरा में हत्या और महिलाओं से कुंडल लूट में वांछित चल रहा था. पुलिस ने बदमाश से दो बाइक, दो पिस्टल 32 बोर व जिन्दा कारतूस की बरामद की है. मारे गए बदमाश पर मुजफ्फरनगर के रेलवे स्टेशन पर पुलिस कस्टडी में एक आसिफ जादा नाम के शख्स की हत्या का भी आरोप था.



एसपी ने दी यह जानकारी: एसपी शामली एनपी सिंह ने बताया कि एनकाउंटर में बदमाश फैसल को गोली लगी थी जबकि दूसरा बदमाश फरार हो गया था. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. एसओजी सिपाही दीपक मुठभेड़ में घायल हो गया. उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फैसल पूर्वांचल के मुख्तार अंसारी और पश्चिम के संजीव जीवा गैंग का शूटर था. 2015 में मुजफ्फरनगर में रेलवे स्टेशन पर पुलिस कस्टडी में एक बदमाश की हत्या का भी वह आरोपी था.

