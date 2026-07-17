ETV Bharat / state

दिल्ली में बदमाश साजिद उर्फ आलू दादा की गोली मारकर हत्या, हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम बदमाश साजिद उर्फ आलू दादा (24) की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात ओल्ड मुस्तफाबाद स्थित दिलशाद मस्जिद के पास हुई. गोली लगने के बाद साजिद को उसके परिचित तत्काल जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार शाम दयालपुर थाने में सूचना मिली कि एक युवक को अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. क्राइम टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने भी मौके से अहम साक्ष्य जुटाए. मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक साजिद उर्फ आलू दादा का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. पुलिस इस एंगल को भी जांच में शामिल कर रही है कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश या गैंगवार जैसी कोई वजह तो नहीं है.

उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राहुल अलावल ने बताया कि, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचीं. क्राइम और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं. हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें गठित की गई हैं. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर हमलावरों की तलाश में जुटी है.