गैंगस्टर रोहित गोदारा का गुर्गा शिवराज सिंह गिरफ्तार, रंगदारी और फायरिंग के कई मामलों में था वांटेड
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपराधी रोहित गोदारा के सहयोगी शिवराज सिंह को दबोचा है. वह रंगदारी और फायरिंग के कई मामलों में फरार था.
Published : November 19, 2026 at 8:13 AM IST|
Updated : November 19, 2026 at 8:40 AM IST
बीकानेर : जिले में संगठित अपराध और गैंगस्टर्स के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बीकानेर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हार्डकोर अपराधी रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सहयोगी शिवराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. यह पूरी कार्रवाई कोटगेट थाना पुलिस, जिला विशेष टीम (डीएसटी) बीकानेर और झुंझुनूं की मंडावा पुलिस के संयुक्त प्रयास से अंजाम दी गई. आरोपी लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था.
सीओ सिटी अनुज डाल ने बताया कि गठित स्पेशल टीम लगातार इस बदमाश की गतिविधियों पर नजर रख रही थी. अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया और अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर आरोपी की पुख्ता लोकेशन जुटाई. ठोस इनपुट मिलने के बाद कोटगेट पुलिस, डीएसटी और मंडावा पुलिस की टीम ने संदिग्ध ठिकाने पर अचानक दबिश दी और घेराबंदी कर शिवराज सिंह को दबोच लिया. आरोपी पर गैंग बनाकर रंगदारी वसूलने, फायरिंग करने और लोगों को धमकाने जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त होने के आरोप हैं. आरोपी के खिलाफ राजस्थान के कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं. गिरफ्तार आरोपी शिवराज सिंह झुंझुनूं का रहने वाला है. आरोपी वर्तमान में बीकानेर के तिलक नगर क्षेत्र में किराए पर रह रहा था.
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आपराधिक रिकॉर्ड : पुलिस के अनुसार आरोपी शिवराज सिंह संगठित गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने का आदी है. उसके खिलाफ रंगदारी वसूली, फायरिंग कर लोगों में भय पैदा करने तथा जान से मारने की धमकियां देने जैसे गंभीर अपराधों के कई मामले दर्ज हैं. कोटगेट थाना पुलिस आरोपी को थाने में दर्ज प्रकरण में तलाश कर रही थी.
गिरोह के नेटवर्क को लेकर पूछताछ जारी : सीओ सिटी अनुज डाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पुलिस टीम द्वारा विस्तृत पूछताछ एवं अनुसंधान किया जा रहा है. पुलिस का प्रयास है कि आरोपी के आपराधिक संपर्कों, गिरोह के अन्य सदस्यों, उनकी गतिविधियों तथा संगठित अपराधों से जुड़े नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जाए. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी ने बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में किन-किन आपराधिक वारदातों में भूमिका निभाई है. पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में संगठित अपराध और रंगदारी जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.
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