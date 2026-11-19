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गैंगस्टर रोहित गोदारा का गुर्गा शिवराज सिंह गिरफ्तार, रंगदारी और फायरिंग के कई मामलों में था वांटेड

कोटगेट थाना ( फोटो ईटीवी भारत बीकानेर )

बीकानेर : जिले में संगठित अपराध और गैंगस्टर्स के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बीकानेर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हार्डकोर अपराधी रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सहयोगी शिवराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. यह पूरी कार्रवाई कोटगेट थाना पुलिस, जिला विशेष टीम (डीएसटी) बीकानेर और झुंझुनूं की मंडावा पुलिस के संयुक्त प्रयास से अंजाम दी गई. आरोपी लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था.