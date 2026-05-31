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पलामू में राहुल सिंह गिरोह के चार शूटर गिरफ्तार, 9 एमएम के दो पिस्टल बरामद, कंस्ट्रक्शन कंपनी पर फायरिंग की थी योजना

पलामू में संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. गैंगस्टर राहुल सिंह गिरोह के चार सदस्य पकड़े गए हैं.

Rahul Singh Gang Shooters Arrested
पलामू पुलिस की गिरफ्त में राहुल सिंह गिरोह के शूटर. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 31, 2026 at 4:35 PM IST

2 Min Read
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पलामूः कुख्यात गैंगस्टर राहुल सिंह गिरोह के खिलाफ पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने राहुल सिंह गिरोह से जुड़े चार शूटरों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार शूटरों के पास से पुलिस ने दो 9 एमएम का पिस्टल, दो गोली, छह मिस्फायर गोली और एक खाली मैगजीन बरामद किया है.

दरअसल, पलामू एसपी कपिल चौधरी को सूचना मिली थी कि राहुल सिंह गिरोह से जुड़े हुए सदस्य हैदरनगर के इलाके में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर फायरिंग करने वाले हैं. यह सूचना मिलने के बाद एसपी ने हुसैनाबाद एसडीपीओ दिव्यांशु शुक्ला के नेतृत्व में स्पेशल टीम गठित की और इलाके की घेराबंदी की. इस क्रम में चार संदिग्ध लोग पहुंचे और पुलिस को देखकर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़कर पकड़ लिया.

जानकारी देते एसपी कपिल चौधरी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

एसपी ने दी जानकारी

इस संबंध में पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि कार्रवाई के क्रम में विक्रम सिंह, संतोष राम, मधुकांत प्रजापति और बिक्रम राम को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार सभी अभियुक्त लातेहार के कुर्रा के इलाके के रहने वाले हैं. एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी विक्रम सिंह उर्फ सिकराम सिंह पहले भी राहुल सिंह गिरोह का सदस्य रहा है. एसपी ने बताया कि चारों आरोपी हैदरनगर थाना क्षेत्र में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर हमला करने वाले थे और कंपनी से पहले भी रंगदारी की मांग की थी. उक्त मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई थी.

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

हथियार बरामद होने के बाद अलग से एक और एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस के छापेमारी टीम में हुसैनाबाद एसडीपीओ दिव्यांशु शुक्ला, हैदरनगर थाना प्रभारी तंजीलुल मन्नान, देवरी ओपी प्रभारी राजू कुमार गुप्ता, सब-इंस्पेक्टर मुकेश कुमार सिंह, आशीष कुमार, वशिष्ठ ठाकुर समेत कई लोग शामिल थे.

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