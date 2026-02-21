ETV Bharat / state

गैंगस्टर प्रिंस खान ने रिम्स के डॉक्टर और फहीम खान के परिवार को दी जान से मारने की धमकी, पुलिस ने दी चेतावनी

धनबाद: वासेपुर एक बार फिर गैंगवार की वजह से सुर्खियों में है. देर रात हुई गोलीबारी और उसके बाद वायरल हुए वीडियो ने इलाके में सनसनी मचा दी है. कुख्यात भगोड़े अपराधी प्रिंस खान ने एक वीडियो जारी कर फायरिंग की जिम्मेदारी ली है, लेकिन साथ ही गैंगस्टर फहीम खान और उसके पूरे परिवार को जान से मारने की खुलेआम धमकी भी दी है. रिम्स ट्रॉमा सेंटर के एक डॉक्टर को गंभीर नतीजे भुगतने की भी चेतावनी दी है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और जांच और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है.

कुख्यात भगोड़े अपराधी प्रिंस खान ने शुक्रवार देर रात वासेपुर में हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है. वायरल वीडियो में प्रिंस खान ने फहीम खान, इकबाल और रिम्स ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर अनिल प्रकाश या सुनील प्रकाश को जान से मारने की धमकी दी है.

जानकारी देते एसपी (Etv Bharat)

शुक्रवार की घटना और वायरल वीडियो के बारे में सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने कहा कि पिछले एक साल से गैंगवार कंट्रोल में है. अगर भगोड़े अपराधी दुश्मन देश में बसने और अपनी मनमानी करने की सोच रहे हैं, तो उन्हें यह सोचना छोड़ देना चाहिए. बेतुके वीडियो वायरल करके धमकाना गलत है. हम उसे चेतावनी देते हैं कि वह अपनी हरकतों से बाज आए, नहीं तो उसे नतीजे भुगतने होंगे. वह खुद इस बात से इनकार कर रहा है कि वह पाकिस्तान में है. सिटी एसपी ने बताया कि कल की फायरिंग के मामले में पुलिस कार्रवाई जारी है.