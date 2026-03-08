ETV Bharat / state

'गोली मारे हैं अबकी बम से मारेंगे'- गैंगस्टर प्रिंस खान ने रेस्टोरेंट संचालक को दी धमकी

विदेश में बैठे गैंगस्टर प्रिंस खान ने रांची के रेस्टोरेंट संचालक को धमकी दी है.

gangster Prince Khan threatens restaurant owner of Ranchi
गैंगस्टर प्रिंस खान (पुरानी तस्वीर) (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 8, 2026 at 4:41 PM IST

रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.

रांचीः विदेश में बैठकर अपने गैंग को झारखंड में ऑपरेट कर रहा प्रिंस खान पुलिस के लिए बड़ा सिर दर्द बनता जा रहा है. शनिवार की रात रांची के रेस्त्रां में हुई गोलीबारी मामले की जिम्मेदारी ली है. इसके साथ ही प्रिंस खान ने एक बार फिर से रेस्त्रां संचालक को बम से मारने की धमकी दी है. रांची पुलिस सूत्रों ने धमकी देने के मामले की पुष्टि की है.

पुलिस के सामने ही आया आडियो मैसेज

रांची में एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के लोधमा रोड कुतियातु चौक के समीप में स्थित होटल टीटॉस में शनिवार रात हथियारबंद अपराधियों के द्वारा की गई ताबड़तोड़ फायरिंग की जिम्मेदारी
कुख्यात अपराधी प्रिंस खान ने ली है. शनिवार के रात हुई फायरिंग में होटल के एक कर्मचारी मनीष की मौत हो गई थी. रांची पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना के अंजाम देने के कुछ ही घंटे के भीतर रेस्त्रां के संचालक के मोबाइल पर प्रिंस खान ने अपना ऑडियो मैसेज भेज गोलीबारी की जिम्मेवारी ली. प्रिंस खान ने एक बार फिर से संचालक कोई धमकी दी है कि अगर वह रंगदारी की रकम नहीं देगा तो इस बार उसके घर पर बम से हमला करवाएगा.

पूर्व में प्रिंस खान ने दी थी धमकी

बता दें कि जिस रेस्त्रां में गोलीबारी की गई उसके मालिक राजकुमार गोप हैं. राजकुमार ने बताया कि पिछले साल 25 दिसंबर को भी प्रिंस खान के नाम पर उनसे एक करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी. इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी थी. प्रिंस खान के द्वारा धमकी दिए जाने के बाद राजकुमार को 1 महीने के लिए बॉडीगार्ड भी दिया गया था लेकिन कुछ दिन पहले ही बॉडीगार्ड को क्लोज कर दिया गया. राजकुमार को अपने बताया कि अपराधियों का निशाना वही थे लेकिन तबाड़तोड़ फायरिंग की वजह से रेस्त्रां कर्मचारी जो उनका रिश्तेदार भी था मारा गया.

पाकिस्तान में बैठा है प्रिंस खान!

वासेपुर का कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के बारे में यह जानकारी मिली है कि वह फिलहाल पाकिस्तान में है इससे पहले वह दुबई में था. झारखंड पुलिस के द्वारा अथक प्रयास के बाद उसे पर रेड कार्नर नोटिस जारी किया गया था लेकिन इसके बावजूद वह अब तक पकड़ा नहीं गया है. विदेश में बैठकर ही वह अपने गैंग का संचालन झारखंड में कर रहा है और बड़ी-बड़ी वारदातों को अंजाम दिलवा रहा है. पूरी झारखंड पुलिस उसके सामने बेबस है.

दहशत में परिवार

दूसरी तरफ रेस्त्रां में हुई गोलीबारी और एक कर्मचारी के मारे जाने के बाद संचालक का पूरा परिवार दहशत में है. संचालक राजकुमार ने बताया कि पुलिस के सामने ही प्रिंस खान के द्वारा ऑडियो मैसेज भेज कर उन्हें धमकी दी गई. इस वारदात के बाद उनका पूरा परिवार दहशत में है और सबको अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता हो रही है.

