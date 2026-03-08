ETV Bharat / state

'गोली मारे हैं अबकी बम से मारेंगे'- गैंगस्टर प्रिंस खान ने रेस्टोरेंट संचालक को दी धमकी

रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.

रांचीः विदेश में बैठकर अपने गैंग को झारखंड में ऑपरेट कर रहा प्रिंस खान पुलिस के लिए बड़ा सिर दर्द बनता जा रहा है. शनिवार की रात रांची के रेस्त्रां में हुई गोलीबारी मामले की जिम्मेदारी ली है. इसके साथ ही प्रिंस खान ने एक बार फिर से रेस्त्रां संचालक को बम से मारने की धमकी दी है. रांची पुलिस सूत्रों ने धमकी देने के मामले की पुष्टि की है.

पुलिस के सामने ही आया आडियो मैसेज

रांची में एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के लोधमा रोड कुतियातु चौक के समीप में स्थित होटल टीटॉस में शनिवार रात हथियारबंद अपराधियों के द्वारा की गई ताबड़तोड़ फायरिंग की जिम्मेदारी

कुख्यात अपराधी प्रिंस खान ने ली है. शनिवार के रात हुई फायरिंग में होटल के एक कर्मचारी मनीष की मौत हो गई थी. रांची पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना के अंजाम देने के कुछ ही घंटे के भीतर रेस्त्रां के संचालक के मोबाइल पर प्रिंस खान ने अपना ऑडियो मैसेज भेज गोलीबारी की जिम्मेवारी ली. प्रिंस खान ने एक बार फिर से संचालक कोई धमकी दी है कि अगर वह रंगदारी की रकम नहीं देगा तो इस बार उसके घर पर बम से हमला करवाएगा.

पूर्व में प्रिंस खान ने दी थी धमकी

बता दें कि जिस रेस्त्रां में गोलीबारी की गई उसके मालिक राजकुमार गोप हैं. राजकुमार ने बताया कि पिछले साल 25 दिसंबर को भी प्रिंस खान के नाम पर उनसे एक करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी. इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी थी. प्रिंस खान के द्वारा धमकी दिए जाने के बाद राजकुमार को 1 महीने के लिए बॉडीगार्ड भी दिया गया था लेकिन कुछ दिन पहले ही बॉडीगार्ड को क्लोज कर दिया गया. राजकुमार को अपने बताया कि अपराधियों का निशाना वही थे लेकिन तबाड़तोड़ फायरिंग की वजह से रेस्त्रां कर्मचारी जो उनका रिश्तेदार भी था मारा गया.

पाकिस्तान में बैठा है प्रिंस खान!