गैंगस्टर प्रिंस खान ने फहीम खान को दी जान से मारने की धमकी, एसएसपी ने कहा- निपटने के लिए पुलिस 24 घंटे तैयार
एक बार फिर से प्रिंस खान ने वीडियो के जरिए फहीम खान और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है.
Published : January 16, 2026 at 7:40 PM IST
धनबाद: कुख्यात भगोड़ा अपराधी हैदर अली उर्फ प्रिंस खान का धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से इलाके में हड़कंप मच गया है. वीडियो में प्रिंस खान एक साधारण टी-शर्ट पहने नजर आ रहा है. वह कई आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है. इस वीडियो में वह गैंग्स ऑफ वासेपुर के सरगना फहीम खान और उसके परिवार को जान से मारने की खुली धमकी दे रहा है. प्रिंस खान स्पष्ट रूप से कहता नजर आ रहा है कि उसके पास हथियार उपलब्ध हैं और वह फहीम खान तथा उसके परिवार को गोली से उड़ा देगा.
वीडियो में प्रिंस खान अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए पुलिस को भी चुनौती देता दिख रहा है. प्रिंस खान दावा करता है कि पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं सकती. यदि पुलिस ने कभी उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो वह खुद को गोली मार लेगा. वह खुद को दुबई में होने का दावा करते हुए पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है.
पहले भी जारी कर चुका है धमकी भरे वीडियो
यह पहली बार नहीं है जब प्रिंस खान के ऐसे धमकी भरे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं. वह पहले भी कई बार फहीम खान गुट के खिलाफ ऐसी धमकियां दे चुका है. प्रिंस खान और फहीम खान के बीच वासेपुर में वर्चस्व की पुरानी दुश्मनी है, जिसके चलते कोयलांचल क्षेत्र में कई हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं.
एसएसपी प्रभात कुमार का बयान
वायरल वीडियो को लेकर धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) प्रभात कुमार ने कहा कि पुलिस इस मामले को पूरी गंभीरता से देख रही है. किसी भी प्रकार की अफवाह या धमकी से निपटने के लिए पुलिस 24 घंटे सतर्क और तत्पर है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुलिस तथा जिला प्रशासन जनता की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है. एसएसपी ने कहा कि इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर समय-समय पर आते रहते हैं, इसलिए इन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पुलिस कार्रवाई जारी रखेगी. पुलिस लगातार प्रिंस खान के गिरोह के खिलाफ अभियान चला रही है.
