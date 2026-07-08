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गैंगस्टर प्रिंस खान ने कारोबारी से मांगे एक करोड़ रुपए रंगदारी, परिवार को जान से मारने की दी धमकी

रांची: राजधानी में प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी मांगे जाने का सिलसिला लगातार जारी है. एक के बाद एक कारोबारियों से फोन और व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए रंगदारी मांगा जा रहा है. रंगदारी प्रिंस खान ही मांग रहा है या उसके आड़ में कोई और मांग रहा है, इसका तो पता नहीं, लेकिन लगातार ऐसे मैसेज से कारोबारी समाज में दहशत का माहौल है.

क्या है पूरा मामला

रांची में गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर लगातार कारोबारियों को निशाना बनाकर रंगदारी मांगी जा रही है. ताजा मामला रांची के बरियातू थाना क्षेत्र का है, जहाँ बरियातू रानी बगान के रहने वाले कारोबारी बिजेंद्र सिंह से प्रिंस खान के नाम पर व्हाट्सएप (WhatsApp) पर मैसेज भेजकर एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है. धमकी दी गई है कि यदि रंगदारी की रकम नहीं मिली, तो उन्हें और उनके परिवार को जान से मार दिया जाएगा.

इस संबंध में कारोबारी बिजेंद्र सिंह ने बरियातू थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई है. कारोबारी ने पुलिस को बताया कि उनके व्हाट्सएप पर मंगलवार को एक विदेशी नंबर से मैसेज आया था. संदेश भेजने वाले ने खुद को प्रिंस खान बताया और रंगदारी की मांग की। रंगदारी न देने पर उसने जान से मारने की धमकी भी दी. दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस की टेक्निकल सेल और साइबर टीम की मदद से फोन करने वाले का पता लगाया जा रहा है.

रंगदारी नहीं दिया तो व्हाइट कार को कर देंगे रेड

कारोबारी ने बताया की मंगलवार की सुबह विदेशी नंबर से मैसेज प्राप्त हुआ है. मैसेज भेजने वाले खुद को प्रिंस खान दुबई का बताया है. मैसेज में कारोबारी के परिवार के सदस्यों का जिक्र किया गया है. यहां तक कि संदेश में कारोबारी की गाड़ी का नंबर और कलर भी बताया है. धमकी दी गई है कि अगर वह सेटेलमेंट नहीं करते हैं तो उनकी गाड़ी कभी भी व्हाइट से रेड हो जाएगी.