ETV Bharat / state

गैंगस्टर नीरज बवाना फिर जेल से आएगा बाहर, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी 2 दिन की कस्टडी पेरोल

कोर्ट ने नीरज बवाना को 5 और 6 जून को कड़े सुरक्षा व्यवस्था में अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दी है.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 2, 2026 at 7:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कुख्यात गैंगस्टर नीरज सहरावत ऊर्फ नीरज बवाना को हाई रिस्क प्रेग्नेंसी के इलाज के दौरान अपनी पत्नी से मिलने के लिए दो दिनों की कस्टडी पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है. जस्टिस सौरभ बनर्जी ने ये आदेश दिया.

कोर्ट ने नीरज बवाना को 5 और 6 जून को कड़े सुरक्षा व्यवस्था में अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दी है. नीरज बवाना पर 2015 में जेल वैन में एक आरोपी की हत्या करने का आरोप है. कोर्ट ने नीरज बवाना की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट पर गौर करते हुए कहा कि स्थिति नाजुक है और इस मेडिकल रिपोर्ट को पुलिस ने भी वेरिफाई किया है. कोर्ट ने कहा कि मानवीय आधार पर नीरज बवाना को 5 और 6 जून को अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दी जाती है.

कोर्ट ने संबंधित जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वो नीरज बवाना के सुरक्षा खतरों को देखते हुए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करें ताकि वो अपनी पत्नी से मिल सके. कोर्ट ने सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक नीरज बवाना को अस्पताल में रहने की इजाजत दी. कोर्ट ने कहा कि कस्टडी पेरोल के दौरान नीरज बवाना अपनी पत्नी और डॉक्टरों के अलावा किसी से भी नहीं मिलेगा.

नीरज बवाना ने 90 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि उसकी पत्नी की प्रेग्नेंसी के दौरान उसका साथ में रहना जरुरी है. सुनवाई के दौरान नीरज बवाना की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा कि उसकी पत्नी हाई रिस्क ट्राईकोरियोनिक ट्राईएमनियोटिक ट्रिपलेट गर्भ से गुजर रही है. ये सामान्य प्रेग्नेंसी नहीं है और इसके दौरान याचिकाकर्ता का अपनी पत्नी के साथ रहना जरुरी है. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पवेश वकील ने कहा कि भले ही हाई रिस्क प्रेग्नेंसी है लेकिन आरोपी एक हार्डकोर अपराधी है और वो कुख्यात गैंग चलाता है. उसके 20 से ज्यादा अपराधों में लिप्त है. अगर उसे अंतरिम जमानत दी जाती है तो वो कानून से भाग भी सकता है.

TAGGED:

DELHI HIGH COURT NEERAJ BAWANA
NEERAJ BAWANA
DELHI HIGH COURT
TWO DAYS CUSTODY PAROLE
DELHI HIGH COURT NEERAJ BAWANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.