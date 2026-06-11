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मऊ में पुलिस और प्रशासन का बड़ा एक्शन, गैंगस्टर नवीन सिंह की करोड़ों की संपत्ति कुर्क

जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन ने कहा कि अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

मऊ में पुलिस और प्रशासन का बड़ा एक्शन
मऊ में पुलिस और प्रशासन का बड़ा एक्शन (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 10:57 PM IST

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मऊ : जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रशासन ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है. जिला प्रशासन ने गैंगस्टर नवीन सिंह उर्फ रिंकू की 6 करोड़ 80 लाख 32 हजार रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क की है. यह कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश पर की गई है.

सिटी मजिस्ट्रेट रमेश बाबू ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)


सिटी मजिस्ट्रेट रमेश बाबू ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त नवीन सिंह उर्फ रिंकू की 6 करोड़ 80 लाख 32 हजार रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है. यह कार्रवाई जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन के आदेश पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत की गई. गुरुवार को संपत्तियों को प्रशासनिक नियंत्रण में ले लिया गया है.

कुर्क की गई संपत्तियों में ग्राम गाढ़ा स्थित गाटा संख्या 43 की 0.17622 हेक्टेयर भूमि के अलावा 0.13220 हेक्टेयर एवं 0.13216 हेक्टेयर रकबे की भूमि शामिल है. प्रशासनिक जांच में यह तथ्य सामने आया कि उक्त संपत्तियां अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित धनराशि से खरीदी गई थीं.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत संपत्तियों को विधिवत कुर्क कर लिया गया है और अब उनका नियंत्रण प्रशासन के पास रहेगा. इसके साथ ही कुर्क की गई संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अनाधिकृत प्रवेश, कब्जा या हस्तक्षेप दंडनीय अपराध माना जाएगा.

जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन ने कहा कि जिले में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी तथा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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