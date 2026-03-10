ETV Bharat / state

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील की जान को खतरा, सुरक्षा की मांग पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील दीपक खत्री पर फायरिंग से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. दीपक खत्री ने अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की है. मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी. दीपक खत्री ने याचिका दायर कर कहा है कि 24 फरवरी की देर रात वो अपनी लीगल टीम के साथ कार में मंदिर से घर लौट रहे थे, तभी कश्मीरी गेट इलाके में मरघट बाबा मंदिर के पास उन पर फायरिंग जानलेवा हमला किया गया. यह भी कहा कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं. इसलिए उन्हें तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं.

हमले में संदीप नामक युवक को दो गोलियां लगी, जिसे फिलहाल सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हमले में वकील दीपक खत्री बाल-बाल बच गए. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी रोहित सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया है. हमले की जिम्मेदारी रोहित गोदारा और उसके गिरोह के सदस्यों ने ली थी.

बता दें कि, बिश्नोई के खिलाफ कई आतंकी और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है. एनआईए ने बिश्नोई के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. मामले में एनआईए चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के बाकी सदस्यों के खिलाफ दिल्ली में मकोका के तहत मामले दर्ज किए गए हैं. वह पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले का भी आरोपी है. इसके अलावा उस पर पंजाब के एक होटल मालिक को धमकाने का भी आरोप है.