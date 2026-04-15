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गुरुग्राम में गैंगस्टर पर बुलडोजर एक्शन, कौशल चौधरी का अवैध साम्राज्य ज़मीदोज़

गुरुग्राम : हरियाणा सरकार के आदेशानुसार जिला प्रशासन और पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है. इसी कड़ी में गुरुग्राम पुलिस और डीटीपी (डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर) विभाग ने एक संयुक्त बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया है.

कब्जा कर डेयरी चला रहा था : गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप ने बताया कि गैंगस्टर कौशल चौधरी ने HSVP विभाग की लगभग 1000 गज सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था. इस कीमती जमीन पर गैंगस्टर द्वारा बाकायदा डेयरी का संचालन किया जा रहा था. लंबे समय से इस कब्जे की शिकायतें विभाग को मिल रही थीं, जिसके बाद आज भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पीला पंजा चलाकर पूरे अवैध ढांचे को ढहा दिया गया.

गुरुग्राम में गैंगस्टर पर बुलडोजर एक्शन (Etv Bharat)

जेल में बंद है कौशल चौधरी : कौशल चौधरी हरियाणा और दिल्ली-NCR के सबसे खूंखार गैंगस्टर्स में से एक माना जाता है. उस पर हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट जैसे तीन दर्जन (36) से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं. कौशल चौधरी फिलहाल गुरुग्राम की भोंडसी जेल में बंद है. जेल में होने के बावजूद उसके गुर्गे अवैध गतिविधियों का संचालन करते रहते हैं, जिस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस उसकी अवैध संपत्तियों को निशाना बना रही है.