ETV Bharat / state

तिहाड़ जेल से बाहर आएगा गैंगस्टर काला जठेड़ी, जुड़वा बेटियों के नामकरण कार्यक्रम के लिए मिली 6 घंटे की पेरोल

सोनीपत: तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी एक बार फिर अपने घर पहुंचेगा. इस बार वजह बेहद खास है. करीब तीन महीने पहले उसकी पत्नी अनुराधा ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था. अब दोनों बेटियों के नामकरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संदीप को 6 घंटे की पैरोल मिली है. राई क्षेत्र के गांव जठेड़ी में उनके घर पर नामकरण की रस्में होंगी और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संदीप सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक पैरोल पर रहेगा.

जुड़वा बेटियों के नामकरण कार्यक्रम में शामिल होगा काला जठेड़ी: काला जठेड़ी की पत्नी अनुराधा के मुताबिक, रविवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संदीप घर पर रहेगा. इस दौरान रीति-रिवाज के साथ दोनों बेटियों का नामकरण कार्यक्रम होगा. अनुराधा अपनी बेटियों को घर के लिए सौभाग्यशाली मानती हैं. उनका कहना है कि बेटियां केवल भाग्य से नहीं, बल्कि सौभाग्य से घर में जन्म लेती हैं. बेटियों के आने के बाद घर का माहौल भी पूरी तरह बदल गया है.