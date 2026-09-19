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तिहाड़ जेल से बाहर आएगा गैंगस्टर काला जठेड़ी, जुड़वा बेटियों के नामकरण कार्यक्रम के लिए मिली 6 घंटे की पेरोल

रविवार को गैंगस्टर काला जठेड़ी की जुड़वा बेटियों का नामकरण कार्यक्रम है. इसमें शामिल होने के लिए वो तिहाड़ जेल से बाहर आएगा.

Kala Jathedi daughters naming ceremony Sonipat
Kala Jathedi daughters naming ceremony Sonipat (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 19, 2026 at 8:08 PM IST

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सोनीपत: तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी एक बार फिर अपने घर पहुंचेगा. इस बार वजह बेहद खास है. करीब तीन महीने पहले उसकी पत्नी अनुराधा ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था. अब दोनों बेटियों के नामकरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संदीप को 6 घंटे की पैरोल मिली है. राई क्षेत्र के गांव जठेड़ी में उनके घर पर नामकरण की रस्में होंगी और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संदीप सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक पैरोल पर रहेगा.

जुड़वा बेटियों के नामकरण कार्यक्रम में शामिल होगा काला जठेड़ी: काला जठेड़ी की पत्नी अनुराधा के मुताबिक, रविवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संदीप घर पर रहेगा. इस दौरान रीति-रिवाज के साथ दोनों बेटियों का नामकरण कार्यक्रम होगा. अनुराधा अपनी बेटियों को घर के लिए सौभाग्यशाली मानती हैं. उनका कहना है कि बेटियां केवल भाग्य से नहीं, बल्कि सौभाग्य से घर में जन्म लेती हैं. बेटियों के आने के बाद घर का माहौल भी पूरी तरह बदल गया है.

तिहाड़ जेल से बाहर आएगा गैंगस्टर काला जठेड़ी (ETV Bharat)

अनुराधा ने दी कार्यक्रम की जानकारी: अनुराधा का दावा है कि संदीप अब फोन पर जब भी बात करता है, तो ज्यादातर बातचीत अपनी बेटियों को लेकर ही होती है. वह बेटियों के बारे में पूछता है और उनके साथ समय बिताने का इंतजार करता है. अनुराधा ने कहा कि अपराध की दुनिया और परिवार की दुनिया अलग है. अब संदीप के दिमाग में अपनी बेटियों का ख्याल रहता है. परिवार को उम्मीद है कि संदीप जल्द जेल से बाहर आए और अपनी बेटियों को बड़ा होते हुए देख सके.

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गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी
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