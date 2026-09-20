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तिहाड़ जेल से सोनीपत पहुंचा कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी, जुड़वां बेटियों के नामकरण कार्यक्रम के लिए मिली पैरोल

सोनीपत: कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी अपनी जुड़वा बेटियों के नामकरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सोनीपत पहुंच चुका है. तिहाड़ जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच उसे सोनीपत लाया गया. बेटियों के नामकरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संदीप उर्फ काला जठेड़ी को 7 घंटे की पैरोल मिली है. जिसके तहत सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. उसके घर के आस-पास भारी पुलिस बल तैनात है.

कड़ी सुरक्षा के बीच सोनीपत पहुंचा गैंगस्टर काला जठेड़ी: लंबे समय बाद घर पहुंचने पर काला जठेड़ी के परिजनों में खुशी का माहौल है. इससे पहले काला जठेड़ी को अपनी मां के निधन के समय पैरोल मिली थी. अब एक बार फिर उसे पारिवारिक और शुभ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कानून के तहत पैरोल दी गई है. 7 घंटे की इस पैरोल के दौरान पुलिस की निगरानी लगातार बनी हुई है.

तिहाड़ जेल से सोनीपत पहुंचा कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी (ETV Bharat)

पत्नी अनुराधा चौधरी ने जताई खुशी: गैंगस्टर काला जठेड़ी की पत्नी अनुराधा चौधरी ने बताया कि "परिवार में खुशी का माहौल है. हर कोई संदीप का इंतजार कर रहा था. अब कार्यक्रम की शुरुआत होगी. परिवार को उम्मीद है कि संदीप जल्द जेल से बाहर आए और अपनी बेटियों को बड़ा होते हुए देख सके."