तिहाड़ जेल से सोनीपत पहुंचा कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी, जुड़वां बेटियों के नामकरण कार्यक्रम के लिए मिली पैरोल
तिहाड़ जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर काला जठेड़ी सोनीपत पहुंच चुका है. जुड़वां बेटियों के नामकरण कार्यक्रम के लिए मिली पैरोल.
Published : September 20, 2026 at 1:22 PM IST
सोनीपत: कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी अपनी जुड़वा बेटियों के नामकरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सोनीपत पहुंच चुका है. तिहाड़ जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच उसे सोनीपत लाया गया. बेटियों के नामकरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संदीप उर्फ काला जठेड़ी को 7 घंटे की पैरोल मिली है. जिसके तहत सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. उसके घर के आस-पास भारी पुलिस बल तैनात है.
कड़ी सुरक्षा के बीच सोनीपत पहुंचा गैंगस्टर काला जठेड़ी: लंबे समय बाद घर पहुंचने पर काला जठेड़ी के परिजनों में खुशी का माहौल है. इससे पहले काला जठेड़ी को अपनी मां के निधन के समय पैरोल मिली थी. अब एक बार फिर उसे पारिवारिक और शुभ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कानून के तहत पैरोल दी गई है. 7 घंटे की इस पैरोल के दौरान पुलिस की निगरानी लगातार बनी हुई है.
पत्नी अनुराधा चौधरी ने जताई खुशी: गैंगस्टर काला जठेड़ी की पत्नी अनुराधा चौधरी ने बताया कि "परिवार में खुशी का माहौल है. हर कोई संदीप का इंतजार कर रहा था. अब कार्यक्रम की शुरुआत होगी. परिवार को उम्मीद है कि संदीप जल्द जेल से बाहर आए और अपनी बेटियों को बड़ा होते हुए देख सके."
कौन है गैंगस्टर काला जठेड़ी: काला जठेड़ी का नाम संदीप है. जो सोनीपत के जठेड़ी गांव का रहने वाला है. संदीप ने 12वीं के बाद आईटीआई से डिप्लोमा की पढ़ाई छोड़ दी और शुरुआत में केवल ऑपरेटर के रूप में काम किया. साल 2004 में पहली बार पुलिस ने उसे मोबाइल झपटमारी (स्नैचिंग) के एक मामले में गिरफ्तार किया था. जेल जाने के बाद वह बड़े अपराधियों के संपर्क में आया.
बिश्नोई गैंग से मिलने के बाद हुआ कुख्यात: धीरे-धीरे उसने रंगदारी, फिरौती और हत्या जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देना शुरू कर दिया. उसके खिलाफ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में हत्या, रंगदारी, फिरौती और आर्म्स एक्ट के तहत 30 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं. काला जठेड़ी को लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट का रीढ़ की हड्डी माना जाता है. बिश्नोई गैंग के विदेशी नेटवर्क और भारत में जमीनी स्तर पर वारदातों को अंजाम देने में जठेड़ी की मुख्य भूमिका रही है.
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