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गैंगस्टर काला जठेड़ी हथियारों की तस्करी के मामले में बरी, जेल से नहीं निकल सकेगा बाहर

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया था. काला जठेड़ी को 10 जून को गिरफ्तार किया गया था.

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 16, 2026 at 9:05 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने हथियार तस्करी के मामले में गैंगस्टर संदीप ऊर्फ काला जठेड़ी को बरी करने का आदेश दिया है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंजलि सिंह ने काला जठेड़ी को बरी करने का आदेश दिया.

कोर्ट के इस आदेश के बावजूद काला जठेड़ी जेल से रिहा नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो दूसरे मामलों में भी आरोपी है. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस की जांच में काला जठेड़ी के खिलाफ हथियारों की तस्करी का मामला नहीं मिला. कोर्ट ने कहा कि काला जठेड़ी को इस मामले में दो बार पुलिस हिरासत में भी पूछताछ के लिए भेजा गया था. दिल्ली पुलिस ने काला जठेड़ी से छह घंटे तक पूछताछ की थी. सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने कहा कि पूछताछ के दौरान हथियार तस्करी का कोई सबूत नहीं मिला.

इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया था. काला जठेड़ी को 10 जून को दिल्ली पुलिस ने तब गिरफ्तार किया था जब उसे प्रोडक्शन वारंट पर कोर्ट में पेश किया गया था. 10 जून को कोर्ट ने तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था. 13 जून को कोर्ट ने आज तक की पुलिस हिरासत में भेजा था. काला जठेड़ी अंतर्राष्ट्रीय अपराधी लॉरेंस बिश्नोई का करीबी सहयोगी है. दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ मकोका का मामला भी दर्ज किया है.

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