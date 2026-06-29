अफसर बन फर्जी शादी के नाम पर ठगी गिरोह पर गैंगस्टर; गोरखपुर पुलिस ने की कार्रवाई
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इनकी गतिविधियों से आम लोगों में भय और आतंक का माहौल था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 7:23 AM IST
गोरखपुर: चिलुआताल थाना क्षेत्र में अफसर बनकर फर्जी शादी करने वाले गिरोह पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है. पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है. गैंग सरगना समेत 8 पर उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है.
पुलिस के अनुसार गिरोह का नेतृत्व अंकुर सिंह करता था. आरोप है कि गिरोह के दूसरे राज्यों के लोगों को शादी का झांसा देकर गोरखपुर बुलाते थे. इसके बाद फर्जी शादी कराकर खुद को पुलिस अधिकारी बताकर पीड़ितों को बंधक बनाते थे और डरा-धमकाकर उनसे मोटी रकम वसूलते थे.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मिल रही शिकायतों के के बाद पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी अनुराग कुमार सिंह और उनकी टीम ने जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृत के बाद गैंग चार्ट तैयार किया है. चार्ट के आधार पर गैंग के सरगना अंकुर सिंह सहित राजू शर्मा, धीरेंद्र यादव, उर्फ टुनटुन, रवि चौधरी, मुन्ना जायसवाल, नवमी शर्मा, शैला देवी, और नीलम सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
#gorakhpurpolice#PoliceAction— Gorakhpur Police (@gorakhpurpolice) June 28, 2026
➡️#PsChiluataal पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अंतर्राज्यीय लोगो को झांसा देकर जनपद में बुलाकर फर्जी शादी कराकर व स्वयं को पुलिस अधिकारी बताकर बंधक बनाकर धन उगाही करने वाले अभियुक्तों 1. गैंग लीडर अंकुर सिंह व गैंग के सदस्य 2. राजू , 3.धीरेन्द्र उर्फ… pic.twitter.com/cA1dlEuzpu
पुलिस का कहना है की गिरोह के सरगना और उसके सदस्यों के खिलाफ पहले से ही हत्या, हत्या के प्रयास ,लूट ,आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, अपहरण रंगदारी और अन्य गंभीर दर धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हैं. गैंग लीडर अंकुर सिंह के खिलाफ विभिन्न थानों में कुल अपराधिक 28 मुकदमे दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है.
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इनकी गतिविधियों से आम लोगों में भय और आतंक का माहौल था. गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई का उद्देश्य आरोपियों की अपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना है और उन्हें स्वतंत्र रूप से अपराध करने से रोकता है.
क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज अनुराग सिंह ने बताया कि अंतर्राज्यीय लोगों को झांसा देकर फर्जी शादी करना और पुलिस वाला बनकर बंधक बनाकर उनसे धन उगाही करने वाले गैंग के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है. इसके लीडर अंकुर सिंह के अलावा 7 अन्य सदस्यों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही.
यह भी पढ़ें: यूपी में हीट वेव से बचाने के लिये गाइडलाइन जारी; स्कूल में हीट एक्शन प्लान होगा तैयार, पोस्टर के माध्यम से किया जाएगा जागरूक