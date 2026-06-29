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अफसर बन फर्जी शादी के नाम पर ठगी गिरोह पर गैंगस्टर; गोरखपुर पुलिस ने की कार्रवाई

अफसर बन फर्जी शादी के नाम पर ठगी गिरोह पर गैंगस्टर. ( Photo Credit: ETV Bharat )