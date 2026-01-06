ETV Bharat / state

गैंगस्टर हाजी रजा मोहम्मद के गिरोह पर प्रशासन का शिकंजा, फतेहपुर में 5.15 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क

गैंगस्टर एक्ट के तहत समाजवादी पार्टी के नेता हाजी रजा मोहम्मद पर कार्रवाई. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फतेहपुर: फतेहपुर प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत समाजवादी पार्टी के नेता हाजी रजा मोहम्मद उर्फ हाजी मोहम्मद रजा के गिरोह की 5.15 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है. उप जिलाधिकारी सदर अनामिका श्रीवास्तव ने बताया कि राजस्व टीम और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और संपत्तियों की विधिवत मुनादी कराकर कुर्की की कार्रवाई गई. अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में संगठित अपराध के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम देते हुए थाना कोतवाली पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 5 करोड़ 15 लाख रुपये (वर्तमान बाजार मूल्य) की अवैध रूप से अर्जित अचल संपत्तियों को कुर्क कर जब्त कर लिया. 5.15 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई. (Video Credit: ETV Bharat)