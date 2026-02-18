ETV Bharat / state

गैंगस्टर दिनेश गोगा हत्याकांड: मुठभेड़ के बाद अंकित बाबा गैंग का सदस्य गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल

रोहतक: अंकित बाबा गैंग के सदस्य दिनेश गोगा हत्याकांड के आरोपी के साथ मंगलवार रात को पुलिस की मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया. जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया. पुलिस की टीम ने आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल व 2 कारतूस बरामद किए हैं.

रोहतक में एनकाउंटर: रोहतक पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी बाबा गैंग से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन उसने हिमांशु भाऊ गैंग के लिए मुखबरी की थी और शूटरों को गोगा की लोकेशन बताई थी. सोमवार देर शाम को अंकित बाबा गैंग के सदस्य और सोनीपत के निजामपुर माजरा गांव निवासी दिनेश गोगा की रोहतक में दिल्ली बाईपास के नजदीक नोबल हार्ट अस्पताल के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उसे 20 से अधिक गोलियां मारी गई थी.

दिनेश गोगा की हत्या मामला: दिनेश गोगा पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई. हत्या करने में 3 युवकों की भूमिका की बात आई थी. सीसीटीवी फुटेज में भी आरोपी नजर आए थे. बाद में भाऊ गैंग ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी. अर्बन एस्टेट पुलिस स्टेशन में इस संबंध में हत्या का केस दर्ज किया गया था. पुलिस ने मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद गोगा का शव परिजनों को सौंप दिया.

आरोपी ने पुलिस पर की फायरिंग: इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया था. जिला पुलिस की अपराध जांच शाखा प्रथम के इंचार्ज कुलदीप सिंह को मंगलवार देर शाम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी. जिसके बाद शामली-बालंद रोड पर पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने पुलिस टीम पर पिस्तौल से फायर कर दिया.

पैर में गोली लगने से आरोपी घायल: पुलिस टीम ने सरेंडर करने की चेतावनी देते हुए हवाई फायर किया. इसके बाद पुलिस टीम ने सेल्फ डिफेंस में युवक के पैर की ओर फायर किया. युवक के दाहिने पैर में गोली लगी. युवक के पास से एक देसी पिस्तौल व 2 कारतूस बरामद हुए. युवक की पहचान रोहतक जिला के रिटौली गांव निवासी साहिल उर्फ सुखा के रूप में हुई. उसे इलाज के लिए पीजीआईएमएस में भर्ती कराया गया. इस संबंध में शिवाजी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से गोलियां चलाने, अवैध हथियारों का प्रयोग करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने आदि अपराध के तहत केस दर्ज किया गया है.