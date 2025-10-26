ETV Bharat / state

गुरुग्राम में गैंगस्टर दीपक नांदल के दो शार्प शूटर गिरफ्तार, अवैध पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और R15 बाइक बरामद

गुरुग्राम: हरियाणा एसटीएफ ने गैंगस्टर दीपक नांदल के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके दो शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सोनीपत निवासी नरेंद्र उर्फ बाबा और रोहतक निवासी मोहित उर्फ़ चिंटू के रूप में हुई है. ये दोनों हाल ही में गुरुग्राम के सेक्टर-45 में बिल्डर के दफ्तर पर हुई फायरिंग की घटना में शामिल थे. इस फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर दीपक नांदल ने खुद ली थी.

गुरुग्राम में गैंगस्टर दीपक नांदल के शार्प शूटर गिरफ्तार: एसटीएफ की टीम लगातार इस गैंग पर नजर बनाए हुए थी. मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों को पकड़ा गया. पूछताछ में सामने आया है कि फायरिंग की घटना दीपक नांदल के इशारे पर ही की गई थी. इस वारदात का उद्देश्य बिल्डर को धमकाना और गैंग का दबदबा दिखाना था.

अवैध पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और बाइक बरामद: दरअसल एसटीएफ की टीम को सूचना मिली थी कि गैंगस्टर दीपक नांदल का शार्प शूटर नरेंद्र उर्फ बाबा सोहना- फरीदाबाद रोड से बाइक से जा रहा है. इसी सूचना पर एसटीएफ ने अपना जाल बिछाया और सोहना फरीदाबाद रोड पर लखुवास कट के पास नरेंद्र उर्फ बाबा को दबोच लिया. जिसके कब्जे से एक अवैध देसी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और एक R15 बाइक बरामद की. इसके बाद एसटीएफ में नरेंद्र को चार दिन की पुलिस रिमांड पर लिया और उससे गहनता से पूछताछ की.

KMP से मुख्य शार्प शूटर भी पकड़ा: एसटीएफ को दूसरे आरोपी को भी गुप्त सूचना पर दबोचा. पुलिस को सूचना मिली कि मुख्य शार्प शूटर मोहित उर्फ चिंटू केएमपी से गुजर रहा है. इसी सूचना पर एसटीएफ ने जाल बिछा कर पंचगांव से मुख्य शार्प शूटर मोहित उर्फ़ चिंटू को भी पकड़ने में सफलता हासिल की. दोनों पर पहले भी मुकदमे दर्ज हैं, इन दोनों शॉप शूटर पर पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. जिसमें नरेंद्र उर्फ बाबा पर रोहतक में एक तो मोहित उर्फ़ चिंटू पर सोनीपत और रोहतक में दो मुकदमे दर्ज हैं.