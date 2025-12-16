प्रयागराज में कर्जन ब्रिज गैंगरेप केस में बड़ा एक्शन; चार आरोपियों पर लगा गैंगस्टर, जांच के बाद होगी यह कार्रवाई
डीसीपी कुलदीप सिंह गुनावत ने कहा कि अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 16, 2025 at 6:06 PM IST
प्रयागराज : जिले के कर्जन ब्रिज के नीचे नर्स से गैंगरेप और बेरहमी से मारपीट के सनसनीखेज मामले में प्रयागराज पुलिस ने सख्त कदम उठाया है. वारदात में शामिल सभी चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.
डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत का कहना है कि नर्स से दुष्कर्म के मामले में सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है. यह कार्रवाई अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आरोपियों की अवैध संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा.
मुख्य आरोपी 25 हजार रुपये का इनामी बरसाती उर्फ अनिल भारतीय निवासी गदियानी, मऊआइमा को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था. इस मुठभेड़ के बाद आरोपी टीटू उर्फ सुनील निवासी थरवई ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था. दो आरोपी नवाबगंज बजहा निवासी हिमांशु भारती उर्फ सरोज और प्रयागराज नवाबगंज निवासी त्रिपुरारी प्रकाश हैं. सभी आरोपी फिलहाल नैनी जेल में बंद हैं.
आइए समझते हैं पूरा मामला…
पीड़िता के मुताबिक, वह फाफामऊ क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती थी. 16 अगस्त 2025 की रात करीब साढ़े आठ बजे वह अपने ब्वायफ्रेंड के साथ स्कूटी से शहर की ओर जा रही थी. स्कूटी कर्जन ब्रिज पर पहुंची ही थी कि उसका ब्वायफ्रेंड लघुशंका के लिए रुका था. आरोप है कि इसी दौरान वहां दो युवक पहुंचे और नर्स को जबरन घसीटते हुए पुल के नीचे ले जाने लगे.
नर्स ने मदद के लिए अपने ब्वायफ्रेंड को आवाज लगाई तो वह भागकर पहुंचा. विरोध करने पर आरोपियों ने ब्वायफ्रेंड के साथ मारपीट शुरू कर दी. उसे पीटने के बाद धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो दोनों को जान से मार दिया जाएगा. आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने पुल के नीचे नर्स के साथ दुष्कर्म किया और बेरहमी से मारपीट की.
कुछ देर बाद दो और आरोपी मौके पर पहुंच गए. इसके बाद पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते हुए बाइक पर बैठाकर अलग-अलग स्थानों पर लेकर गए. इसके बाद शांतिपुरम चौराहे से पहले एक आरोपी उतर गया, जबकि बाकी दो आरोपी पीड़िता को एक निजी अस्पताल के पास छोड़कर फरार हो गए. डरी-सहमी हालत में पीड़िता किसी तरह मदद लेकर पुलिस तक पहुंची.
घटना के बाद फाफामऊ थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगे. हालांकि, जैसे ही मामला वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा, जांच की दिशा बदली गई और पूरे प्रकरण की नए सिरे से पड़ताल शुरू हुई. इसके बाद पुलिस ने दुष्कर्म, मारपीट और धमकी की धाराओं में चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.
यह भी पढ़ें : भाई ने गला रेतकर बहन को मार डाला; निजी अस्पताल में नर्स थी, जमीन के विवाद में वारदात, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगीं कई टीमें