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रायबरेली में 50 हजार का इनामी गैंगस्टर हॉफ एनकाउंटर में गिरफ्तार, प्रतापगढ़ में भी 1 बदमाश दबोचा

रायबरेली/प्रतापगढ़: यूपी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. रायबरेली में रात को गश्त के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. जिसमें से एक इनामिया बदमाश के पैर में गोली लगी है. वहीं 2 बदमाश भाग मौके से भाग निकले. बता दें, मामला डलमऊ थाना इलाके के मकनपुर तिराहे का है. घायल बदमाश बरेली निवासी नजमुद्दीन है जिसपर गैंगस्टर एक्ट के तहत 50 हजार का इनाम घोषित था. वहीं प्रतापगढ़ में पुलिस एनकाउंटर में घायल अभियुक्त को पकड़ लिया गया है.

क्षेत्राधिकारी गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि थाना डलमऊ पुलि मकनपुर तिराहे पर रात में गश्त कर रही थी. तभी सुबह करीब 1 बजकर 35 मिनट पर आईटीबीपी के सामने ग्राम भटनी हार के पास एक संदिग्ध कंटेनर वाला वाहन आते दिखाई दिया. जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो भागने लगा.

उसमें सवार 2 संदिग्ध व्यक्तियों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया. पुलिस ने आत्मरक्षा करते हुए जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त नजमुद्दीन पुत्र मो. याकूब खां निवासी सूफी टोला थाना मीरगंज जनपद बरेली को गिरफ्तार किया गया है. जिसके बाएं पैर में गोली भी लगी है.

अभियुक्त नजमुद्दीन को उपचार के लिए सीएचसी डलमऊ भिजवाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. अभियुक्त नजमुद्दीन का एक साथी मो. सुबीन पुत्र मो. छोटे निवासी सिरस खेड़ा थाना मुंढा पांडे जनपद मुरादाबाद अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया. जिसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है.

क्षेत्राधिकारी ने बताया कि अभियुक्त पर थाना डलमऊ पर पंजीकृत गैंगस्टर अधिनियम के तहत केस दर्ज है. उस पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित था. उसके पास से 1 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 2 अदद खोखा कारतूस, 315 बोर और कंटेनर बरामद हुए है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.