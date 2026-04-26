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रायबरेली में 50 हजार का इनामी गैंगस्टर हॉफ एनकाउंटर में गिरफ्तार, प्रतापगढ़ में भी 1 बदमाश दबोचा

रायबरेली में दो बदमाश मौके से भाग निकला, प्रतापगढ़ में घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 12:22 PM IST

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Updated : April 26, 2026 at 12:28 PM IST

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रायबरेली/प्रतापगढ़: यूपी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. रायबरेली में रात को गश्त के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. जिसमें से एक इनामिया बदमाश के पैर में गोली लगी है. वहीं 2 बदमाश भाग मौके से भाग निकले. बता दें, मामला डलमऊ थाना इलाके के मकनपुर तिराहे का है. घायल बदमाश बरेली निवासी नजमुद्दीन है जिसपर गैंगस्टर एक्ट के तहत 50 हजार का इनाम घोषित था. वहीं प्रतापगढ़ में पुलिस एनकाउंटर में घायल अभियुक्त को पकड़ लिया गया है.

क्षेत्राधिकारी गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि थाना डलमऊ पुलि मकनपुर तिराहे पर रात में गश्त कर रही थी. तभी सुबह करीब 1 बजकर 35 मिनट पर आईटीबीपी के सामने ग्राम भटनी हार के पास एक संदिग्ध कंटेनर वाला वाहन आते दिखाई दिया. जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो भागने लगा.

उसमें सवार 2 संदिग्ध व्यक्तियों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया. पुलिस ने आत्मरक्षा करते हुए जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त नजमुद्दीन पुत्र मो. याकूब खां निवासी सूफी टोला थाना मीरगंज जनपद बरेली को गिरफ्तार किया गया है. जिसके बाएं पैर में गोली भी लगी है.

अभियुक्त नजमुद्दीन को उपचार के लिए सीएचसी डलमऊ भिजवाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. अभियुक्त नजमुद्दीन का एक साथी मो. सुबीन पुत्र मो. छोटे निवासी सिरस खेड़ा थाना मुंढा पांडे जनपद मुरादाबाद अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया. जिसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है.

क्षेत्राधिकारी ने बताया कि अभियुक्त पर थाना डलमऊ पर पंजीकृत गैंगस्टर अधिनियम के तहत केस दर्ज है. उस पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित था. उसके पास से 1 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 2 अदद खोखा कारतूस, 315 बोर और कंटेनर बरामद हुए है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

प्रतापगढ़ में एनकाउंटर: अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) बृज नंदन राय ने बताया कि मानिकपुर के ग्राम करेंटी क्षेत्र में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति, जो पुलिस अभिरक्षा से फरार है वह अवैध असलहे से लैस है. वह शहजादपुर (जनपद कौशाम्बी) की ओर से करेंटी गंगा नदी पुल होते हुए अपने वकील से मिलने आ रहा है.

चेकिंग पर लगी पुलिस टीम ग्राम करेंटी तिराहे के पास सघन चेकिंग कर रही थी. तभी एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया. वह पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगा. पुलिस ने अभियुक्त को आत्मसमर्पण के लिये कहा लेकिन अभियुक्त द्वारा पुनः फायरिंग की गई. जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त घायल होकर गिर पड़ा। मौके पर जाकर देखा गया तो अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी थी.

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया गया कि उसके विरुद्ध थाना मानिकपुर पर अभियोग पंजीकृत है, जिसमें उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था. लेकिन वह 21 अप्रैल को एसआरएन प्रयागराज से उपचार के दौरान फरार हो गया था.

ये भी पढ़ें: पीलीभीत: पुलिस मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी लुटेरा घायल

Last Updated : April 26, 2026 at 12:28 PM IST

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