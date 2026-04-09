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बागपत में गैगस्टर की लाखों की संपत्ति जब्त, पुलिस ने मुनादी कर सील की

बागपत जनपद के रमाला गांव में पुलिस ने की कार्रवाई, हत्या का आरोपी है हिस्ट्रीशीटर.

gangster assets seized in baghpat police seal property.
बागपत में गैगस्टर की लाखों की संपत्ति जब्त. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 1:10 PM IST

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बागपत: बागपत जनपद के रमला थाना क्षेत्र के रमाला गांव में बुधवार को थाना पुलिस ने नायब तहसीलदार और सीओ की मौजूदगी में हिस्ट्रीशीटर विपुल गैंगस्टर की लाखों की संपत्ति कुर्क की गई. इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा. पुलिस ने इस दौरान घर के सामने मुनादी करते हुए उन्हें सील किया.

रमाला गांव का रहने वाला पर 9 से अधिक मुकदमे के रमाला थाने में दर्ज हैं. बुधवार को नायब तहसीलदार बड़ौत विनोद व सीओ अंशु जैन की मौजूदगी में थाना प्रभारी सूर्यदीप सिंह ने गैंगस्टर के तहत उसकी संपत्ति कुर्क कर दी.पुलिस के मुताबिक आवासीय संपत्ति की कीमत 3 लाख 37 हजार रुपए है. इसे सील कर दिया गया है. पुलिस ने उसके घर के सामने मुनादी कराकर घर के सामने बोर्ड लगाया है.

बताया कि विपुल हाल में हत्या के आरोप में बागपत जेल में बंद है. सीओ अंशु जैन ने बताया कि कुर्की की कार्रवाई के बाद पुलिस ने गांव में ऐलान कर इसकी जानकारी दी. कुर्की के दौरान बड़ौत, छपरौली, दोघट, रमाला भारी पुलिस बल मौजूद रहा. पुलिस के मुताबिक हिस्ट्रीशीटर की संपत्ति के बारे में पुलिस और ब्योरा जुटा रही है. इसके अलावा हत्याकांड को लेकर भी पुलिस ने जांच तेज कर दी है. कई पहलुओं के आधार पर जांच की जा रही है.

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