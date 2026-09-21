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कानपुर में दलित महिला गैंगरेप-हत्याकांड में इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार, चार साल से था फरार

आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या कर दी और उसके गहने व सामान लूट लिए.

इनामी गैंगस्टर चार साल बाद गिरफ्तार.
इनामी गैंगस्टर चार साल बाद गिरफ्तार. (Photo Credit; Kanpur Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 10:16 PM IST

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कानपुर : पनकी क्षेत्र में 2022 में हुई दलित महिला की अपहरण, गैंगरेप और हत्या के मामले में चार साल से फरार चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी गैंगस्टर को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को जालौन के एट टोल प्लाजा से उस समय पकड़ा गया, जब वह पहचान छिपाकर इंदौर से आ रहे एक ट्रक में सवार था. घटना के बाद से ही आरोपी पुलिस से बचने के लिए अलग-अलग रूटों पर ट्रक ड्राइवर बनकर छिपता फिर रहा था.

एसीपी पनकी अमित चौरसिया ने बताया कि पीड़िता के गायब होने पर परिजनों की तहरीर के आधार पर पनकी थाने में अपहरण, गैंगरेप, हत्या और एससी-एसटी एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो सह-आरोपियों बबलू खान और शमशाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. फरार चल रहे 50 हजार के इनामी राशिद को अब एसटीएफ की मदद से दबोच लिया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

एसीपी पनकी अमित चौरसिया ने बताया, 20 फरवरी 2022 को आरोपी बबलू खान ने पीड़िता को फोन करके पनकी बुलाया था. इसके बाद रूरा निवासी राशिद खान उर्फ बड़े लल्लू अपने साथी शमशाद के साथ कार से वहां पहुंचा. तीनों ने महिला को जबरन कार में बैठाया और कानपुर देहात के मैथा स्टेशन के पास अलियापुर ले गए. वहां आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या कर दी और उसके गहने व सामान लूट लिए. साक्ष्य छिपाने के मकसद से शव को अलियापुर पुलिया के पास ईंट-पत्थरों से ढक दिया गया था.

पकड़ा गया आरोपी राशिद खान एक अभ्यस्त और शातिर अपराधी है. उसके खिलाफ कानपुर देहात के अकबरपुर थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है. इसके अलावा कानपुर नगर और कानपुर देहात के पनकी, कल्याणपुर, कोतवाली और डेरापुर समेत अलग-अलग थानों में उसके खिलाफ 10 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

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GANGSTER ARRESTED IN KANPUR
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कानपुुर में इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार
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