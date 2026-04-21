क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा कुख्यात गैंगस्टर आकाश उर्फ काना, खुलेंगे कई बड़े 'राज'!
आरोपी न केवल ड्रग्स तस्करी बल्कि हत्या, हत्या के प्रयास, स्नैचिंग, आर्म्स एक्ट, लूट और चोरी जैसे कुल 14 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है.
Published : April 21, 2026 at 2:04 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे एक कुख्यात गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान आकाश उर्फ काना के रूप में हुई है, जो मदनपुर खादर की जेजे कॉलोनी का निवासी है. आरोपी NDPS एक्ट समेत कई संगीन मामलों में वांछित था और अदालत द्वारा अपराधी भी घोषित किया जा चुका था.
डीसीपी क्राइम ब्रांच राहुल अलवर ने बताया कि क्राइम ब्रांच की साउदर्न रेंज की टीम को आरोपी के हरियाणा के फरीदाबाद में छिपे होने की गुप्त सूचना मिली थी. इसके बाद एसीपी साउदर्न रेंज के पर्यवेक्षण में इंस्पेक्टर परवेश लांबा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया. टीम ने तकनीकी निगरानी और लगातार ट्रैकिंग के बाद 19 अप्रैल को ओल्ड फरीदाबाद में छापेमारी कर आरोपी को दबोच लिया.
संगीन मामलों में वांछित गैंगस्टर आकाश उर्फ काना गिरफ्तार: पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ कालिंदी कुंज थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में वह लंबे समय से फरार चल रहा था. गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लगातार ठिकाने बदल रहा था. इसी कारण 9 मार्च 2026 को अदालत ने उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया था.
आरोपी के खिलाफ कई संगीन मामले थे दर्ज: जांच में सामने आया कि आरोपी न केवल ड्रग्स तस्करी बल्कि हत्या, हत्या के प्रयास, स्नैचिंग, आर्म्स एक्ट, लूट और चोरी जैसे कुल 14 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है. इसके अलावा वह प्रतिद्वंद्वी गैंग के सदस्यों पर हमलों में भी सक्रिय रूप से शामिल रहा था, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था. पूछताछ के दौरान आरोपी ने कई आपराधिक वारदातों में अपनी संलिप्तता कबूल की है और पुलिस उससे उसके नेटवर्क के बारे में भी जानकारी जुटा रही है.फिलहाल उसे संबंधित धाराओं में गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
डीसीपी क्राइम ब्रांच राहुल अलवर ने बताया कि यह गिरफ्तारी क्राइम ब्रांच की बड़ी सफलता है. उन्होंने कहा कि फरार और आदतन अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.
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