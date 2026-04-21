ETV Bharat / state

क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा कुख्यात गैंगस्टर आकाश उर्फ काना, खुलेंगे कई बड़े 'राज'!

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे एक कुख्यात गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान आकाश उर्फ काना के रूप में हुई है, जो मदनपुर खादर की जेजे कॉलोनी का निवासी है. आरोपी NDPS एक्ट समेत कई संगीन मामलों में वांछित था और अदालत द्वारा अपराधी भी घोषित किया जा चुका था.

डीसीपी क्राइम ब्रांच राहुल अलवर ने बताया कि क्राइम ब्रांच की साउदर्न रेंज की टीम को आरोपी के हरियाणा के फरीदाबाद में छिपे होने की गुप्त सूचना मिली थी. इसके बाद एसीपी साउदर्न रेंज के पर्यवेक्षण में इंस्पेक्टर परवेश लांबा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया. टीम ने तकनीकी निगरानी और लगातार ट्रैकिंग के बाद 19 अप्रैल को ओल्ड फरीदाबाद में छापेमारी कर आरोपी को दबोच लिया.

संगीन मामलों में वांछित गैंगस्टर आकाश उर्फ काना गिरफ्तार: पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ कालिंदी कुंज थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में वह लंबे समय से फरार चल रहा था. गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लगातार ठिकाने बदल रहा था. इसी कारण 9 मार्च 2026 को अदालत ने उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया था.