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नादिर शाह हत्याकांड में फरार गैंगस्टर गिरफ्तार, लॉरेंस बिश्नोई-हाशिम बाबा सिंडिकेट का था घोषित अपराधी

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (एनडीआर) ने नादिर शाह हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई-हाशिम बाबा अपराध सिंडिकेट के घोषित अपराधी सद्दाम हुसैन उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया है. वह सितंबर 2024 से फरार चल रहा था और अदालत ने उसे इस मामले में घोषित अपराधी घोषित किया था.

स्पेशल सेल के डीसीपी प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इंस्पेक्टर आलोक कुमार मौर्य और इंस्पेक्टर नीतू कुमार के नेतृत्व में एसीपी आशीष कुमार की निगरानी में गठित टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया. उसकी निशानदेही पर दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके से हत्या में इस्तेमाल हथियार छिपाने से जुड़ी एक पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए.

पुलिस के अनुसार 12 सितंबर, 2024 की रात दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-1 स्थित जिम के बाहर कारोबारी और जिम के सह-मालिक नादिर शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जांच में सामने आया था कि हत्या कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई-हाशिम बाबा गैंग द्वारा रंगदारी वसूलने की साजिश के तहत कराई गई थी. इस मामले में अब तक सिंडिकेट के 16 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

जांच में खुलासा हुआ कि सद्दाम हुसैन ने गैंग के शूटरों और अन्य आरोपितों को लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध कराया था. उसने हत्या में इस्तेमाल हथियारों को छिपाने में भी अहम भूमिका निभाई थी. मामले में अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद वह लगातार ठिकाने बदलकर फरार चल रहा था. डीसीपी प्रवीन कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सद्दाम मूल रूप से अमरोहा का रहने वाला है और जाफराबाद में बच्चों के कपड़े की दुकान चलाता था. वह अपने दोस्त और हाशिम बाबा गैंग के सदस्य सोहेल उर्फ चप्पल के संपर्क में आने के बाद अपराध की दुनिया में आया. उसके खिलाफ पहले से हत्या के प्रयास और रंगदारी से जुड़े दो मामले दर्ज हैं. पुलिस उससे पूछताछ कर गैंग के अन्य सदस्यों और नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है.