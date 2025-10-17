ETV Bharat / state

बाराबंकी में गैंगस्टर अभिजीत शर्मा की 1.30 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी कुर्क, मुनादी कराने के बाद हुई कानूनी कार्रवाई

गैंगस्टर अभिजीत शर्मा 1.30 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क ( Photo Credit: Barabanki Police )

बाराबंकी: बाराबंकी पुलिस ने गिरोह बनाकर जनता के साथ छल कपट, कूटरचना, धोखाधड़ी और जालसाजी करके सम्पत्ति हड़पने वाले सरगना के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की. पुलिस ने गिरोह के सरगना की 1.30 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया. पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में डुग्गी पीटकर कुर्की की कार्रवाई की गई. गिरोह बनाकर धोखाधड़ी और जालसाजी: गैंगस्टर अभिजीत शर्मा पुत्र कैलाश चन्द्र शर्मा निवासी विकासनगर लखनऊ के खिलाफ सफदरगंज थाने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है. अभिजीत शर्मा गिरोह का सरगना है. उसके विरुद्ध गम्भीर धाराओं के 13 मुकदमे दर्ज हैं. 1.30 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी: इसने धोखाधड़ी से रकम हासिल कर ग्राम लक्षबर बजहा परगना प्रतापगंज तहसील नवाबगंज में खुद के नाम पर भिन्न भिन्न गाटा संख्याओं में लगभग 01 करोड़ 30 लाख 19 हजार 500 रुपये की अचल संपत्ति खरीदी थी.