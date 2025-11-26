ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश और बिहार के गैंग के टारगेट पर पलामू! आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए किराए पर घर लेता है गिरोह

पलामू: उत्तर प्रदेश एवं बिहार के गैंग के टारगेट पर पलामू का इलाका है. गैंग के लोग पलामू के इलाके में किराए पर मकान ले रहे हैं और लूट डकैती समेत कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. हाल के दिनों में पलामू के इलाके में कई आपराधिक घटना हुई हैं. लूट, डकैती, चोरी की घटनाएं भी हुई हैं. घटनाओं के अनुसंधान में पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी मिली है.

पुलिस के अनुसार, गिरोह के सदस्य किराया पर मकान लेते हैं और इलाके की रेकी करते हैं. रेकी के बाद इलाके में वे आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं. ये अपराधी घटनाओं को अंजाम देने के लिए बड़े ही प्रोफेशनल तरीके को अपनाते हैं. घटना से पहले बेहतर प्लानिंग करते हैं. रेकी के बाद घटना को अंजाम देने की पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं बिहार के गया, औरंगाबाद के इलाके में तैयार की जाती है. घटना में शामिल एक से दो सदस्य स्थानीय स्तर पर मौजूद रहते हैं, जो पूरे घटना के वक्त गिरोह की मदद करते है.

जानकारी देतीं पलामू की एसपी रीष्मा रमेशन (Etv Bharat)

केस स्टडी 01

23 नवंबर की रात पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के सखुई में एक डकैती की घटना हुई थी. जिसमें स्थानीय ग्रामीणों ने एक डकैत को पकड़ लिया था. डकैत के पास से हथियार भी बरामद हुआ था, वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रहने वाला है. उसने अपने पूरे गिरोह के बारे में जानकारी दी है. गिरोह में उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं बिहार के गया के सदस्य शामिल हैं. गिरोह से जुड़े सदस्यों ने घटना को अंजाम देने से पहले एक सप्ताह तक पूरे इलाके की रेकी की थी.

केस स्टडी 02

अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र में बाइक चोर गिरोह और लूट गिरोह के लोग पकड़े गए थे. गिरोह के सदस्य बिहार के रहने वाले थे और पलामू के इलाके में बाइक चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे.

केस स्टडी 03

अगस्त महीने में पलामू पुलिस ने कुछ महिलाओं को गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार महिलाओं में कुछ गर्भवती भी थी. महिलाओं का यह गिरोह पलामू की इलाके में चेन स्नेचिंग और चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था. यह गिरोह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बिहार के इलाके से संचालित हो रहा था.