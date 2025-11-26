ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश और बिहार के गैंग के टारगेट पर पलामू! आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए किराए पर घर लेता है गिरोह

पलामू में चोरी और डकैती समेत कई आपराधिक घटनाओं के पीछे उत्तर प्रदेश और बिहार के गिरोह का हाथ है.

Crime in Palamu
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 26, 2025 at 5:23 PM IST

4 Min Read
पलामू: उत्तर प्रदेश एवं बिहार के गैंग के टारगेट पर पलामू का इलाका है. गैंग के लोग पलामू के इलाके में किराए पर मकान ले रहे हैं और लूट डकैती समेत कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. हाल के दिनों में पलामू के इलाके में कई आपराधिक घटना हुई हैं. लूट, डकैती, चोरी की घटनाएं भी हुई हैं. घटनाओं के अनुसंधान में पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी मिली है.

पुलिस के अनुसार, गिरोह के सदस्य किराया पर मकान लेते हैं और इलाके की रेकी करते हैं. रेकी के बाद इलाके में वे आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं. ये अपराधी घटनाओं को अंजाम देने के लिए बड़े ही प्रोफेशनल तरीके को अपनाते हैं. घटना से पहले बेहतर प्लानिंग करते हैं. रेकी के बाद घटना को अंजाम देने की पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं बिहार के गया, औरंगाबाद के इलाके में तैयार की जाती है. घटना में शामिल एक से दो सदस्य स्थानीय स्तर पर मौजूद रहते हैं, जो पूरे घटना के वक्त गिरोह की मदद करते है.

जानकारी देतीं पलामू की एसपी रीष्मा रमेशन (Etv Bharat)

केस स्टडी 01

23 नवंबर की रात पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के सखुई में एक डकैती की घटना हुई थी. जिसमें स्थानीय ग्रामीणों ने एक डकैत को पकड़ लिया था. डकैत के पास से हथियार भी बरामद हुआ था, वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रहने वाला है. उसने अपने पूरे गिरोह के बारे में जानकारी दी है. गिरोह में उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं बिहार के गया के सदस्य शामिल हैं. गिरोह से जुड़े सदस्यों ने घटना को अंजाम देने से पहले एक सप्ताह तक पूरे इलाके की रेकी की थी.

केस स्टडी 02

अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र में बाइक चोर गिरोह और लूट गिरोह के लोग पकड़े गए थे. गिरोह के सदस्य बिहार के रहने वाले थे और पलामू के इलाके में बाइक चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे.

केस स्टडी 03

अगस्त महीने में पलामू पुलिस ने कुछ महिलाओं को गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार महिलाओं में कुछ गर्भवती भी थी. महिलाओं का यह गिरोह पलामू की इलाके में चेन स्नेचिंग और चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था. यह गिरोह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बिहार के इलाके से संचालित हो रहा था.

गैंग के सदस्य किराया पर लेते हैं मकान, पलामू में नहीं होता है किराएदार का वेरिफिकेशन

गिरोह के सदस्य सबसे पहले इलाके में किराए पर मकान लेते हैं और एक से डेढ़ महीने तक पूरे इलाके को समझते हैं. इसके बाद वे आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं. कई मामलों में गिरोह के सदस्य फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल करते हैं.

"देखा गया है कि घटनाओं में उत्तर प्रदेश और बिहार के गिरोह शामिल हैं. जांच में पुलिस को कई जानकारी मिली है, जिसके बाद कार्रवाई भी की जा रही है. गिरोह के सदस्य सुनसान इलाकों में मौजूद घर और प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हैं. लोगों से अपील है कि वह अपने इलाके में मौजूद किसी भी अनजान व्यक्ति या अनजान व्यक्ति की गतिविधि की जानकारी पुलिस के साथ साझा कर सकते हैं. इस तरह की सूचनाओं के बाद पुलिस संबंधित व्यक्ति को इनाम भी देगी और जानकारी को गुप्त भी रखेगी. पलामू के लोगों से अपील है कि वह किराया का मकान देने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन करवा लें. कई घटनाओं में किराएदार की भूमिका निकलकर सामने आई है." - रीष्मा रमेशन, एसपी, पलामू

दरअसल, पलामू के इलाके में लोग किराए पर मकान देने के दौरान पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं. किराए पर मकान देने के बाद लोग स्थानीय स्तर पर अपने थाना को सूचना नहीं देते हैं, ना ही इससे जुड़ी कोई जानकारी साझा करते हैं.

सूनसान और खाली घर को गिरोह बनाता है निशाना

चोरी और डकैती की घटनाओं को अंजाम देने के लिए गिरोह के सदस्य सूनसान और खाली घर को टारगेट करते हैं. हाल दिनों में पलामू के इलाके में जितनी भी डकैती और चोरी की घटनाएं हुई है, अधिकतर मामलों में मकान मालिक घर में मौजूद नहीं थे. पलामू के मेदिनीनगर, हुसैनाबाद, पड़वा समेत कई इलाकों में डकैती की घटनाएं सुनसान इलाके में मौजूद घरों में हुई है.

TAGGED:

ROBBERY IN PALAMU
THEFT IN PALAMU
UP AND BIHAR GANG IN PALAMU
पलामू पुलिस
CRIME IN PALAMU

