गंगरेल बांध प्रभावितों का जल सत्याग्रह समाप्त
तीसरे दिन प्रशासन से सहमति बनी है. मुख्यमंत्री से मुलाकात कर प्रभावितों का प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगें रखेगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 15, 2026 at 7:33 AM IST
धमतरी: गंगरेल बांध के डूब प्रभावित परिवारों का अपनी मांगों को लेकर जारी अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह बुधवार शाम समाप्त हो गया. प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई सकारात्मक बातचीत के बाद आंदोलन समाप्त करने पर सहमति बनी. बैठक में तय किया गया कि जिला प्रशासन अगले 15 से 20 दिनों के भीतर राजस्व मंत्री और वन मंत्री के समक्ष डूब प्रभावितों के व्यवस्थापन के मुद्दे पर चर्चा करेगा. इसके बाद मुख्यमंत्री की अनुमति लेकर दोनों पक्षों के प्रतिनिधि अपनी-अपनी बात रखेंगे.
12 अक्टूबर से जल सत्याग्रह कर रहे थे प्रभावित
गंगरेल बांध के बोटिंग पॉइंट पर 12 अक्टूबर से शुरू हुआ जल सत्याग्रह तीसरे दिन समाप्त हुआ. बुधवार शाम निरीक्षण गृह गंगरेल में राजस्व, पुलिस और सिंचाई विभाग की मौजूदगी में चर्चा हुई. बैठक में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एसडीओपी और तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारी शामिल रहे. बातचीत के दौरान प्रभावित परिवारों की मांगों और उनके लंबे समय से लंबित व्यवस्थापन के मुद्दे पर आगे चर्चा करने की सहमति बनी.
52 गांवों की जमीन डूबी, आज भी व्यवस्थापन का इंतजार
गंगरेल बांध के निर्माण के दौरान 52 गांवों के लोगों की खेती की जमीन और मकान डूब क्षेत्र में आ गए थे. बांध निर्माण के बाद विस्थापन का दर्द झेल रहे प्रभावित परिवार लंबे समय से भूमि आवंटन और उचित व्यवस्थापन की मांग कर रहे हैं. प्रभावितों का कहना है कि उनके हक और पुनर्वास से जुड़ा मामला वर्षों से लंबित है. हाईकोर्ट के आदेश के करीब छह साल बाद भी प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से नाराज परिवारों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया.
पानी में उतरकर जताया विरोध
अपनी मांगों को लेकर डूब प्रभावितों ने 12 अक्टूबर को गंगरेल बांध के बोटिंग पॉइंट पर जल सत्याग्रह और अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था. प्रदर्शनकारियों ने पानी में उतरकर अपने अधिकारों की मांग उठाई और व्यवस्थापन की समस्या का समाधान करने की मांग की. तीन दिनों तक चले इस आंदोलन के बाद बुधवार को प्रशासन के साथ बातचीत हुई, जिसके बाद जल सत्याग्रह समाप्त करने का निर्णय लिया गया.
अब मंत्रियों और मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी बात
बैठक में बनी सहमति के अनुसार, जिला प्रशासन 15 से 20 दिनों के भीतर राजस्व मंत्री और वन मंत्री के साथ डूब प्रभावितों के हित में नियमानुसार कार्रवाई को लेकर चर्चा करेगा. इसके बाद मुख्यमंत्री से अनुमति लेकर दोनों पक्षों के प्रतिनिधिमंडल संबंधित मुद्दों पर बातचीत करेंगे.
जल सत्याग्रह समाप्त होने से आंदोलन स्थल पर स्थिति सामान्य होने की राह खुली है, लेकिन डूब प्रभावितों की असल मांग व्यवस्थापन और भूमि आवंटन को लेकर है. ऐसे में आने वाले दिनों में होने वाली बैठकों और शासन के फैसले से ही स्पष्ट होगा कि वर्षों से पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को कब तक राहत मिल पाती है.