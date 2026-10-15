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गंगरेल बांध प्रभावितों का जल सत्याग्रह समाप्त

गंगरेल बांध प्रभावित ( ETV Bharat Chhattisgarh )

धमतरी: गंगरेल बांध के डूब प्रभावित परिवारों का अपनी मांगों को लेकर जारी अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह बुधवार शाम समाप्त हो गया. प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई सकारात्मक बातचीत के बाद आंदोलन समाप्त करने पर सहमति बनी. बैठक में तय किया गया कि जिला प्रशासन अगले 15 से 20 दिनों के भीतर राजस्व मंत्री और वन मंत्री के समक्ष डूब प्रभावितों के व्यवस्थापन के मुद्दे पर चर्चा करेगा. इसके बाद मुख्यमंत्री की अनुमति लेकर दोनों पक्षों के प्रतिनिधि अपनी-अपनी बात रखेंगे.

12 अक्टूबर से जल सत्याग्रह कर रहे थे प्रभावित गंगरेल बांध के बोटिंग पॉइंट पर 12 अक्टूबर से शुरू हुआ जल सत्याग्रह तीसरे दिन समाप्त हुआ. बुधवार शाम निरीक्षण गृह गंगरेल में राजस्व, पुलिस और सिंचाई विभाग की मौजूदगी में चर्चा हुई. बैठक में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एसडीओपी और तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारी शामिल रहे. बातचीत के दौरान प्रभावित परिवारों की मांगों और उनके लंबे समय से लंबित व्यवस्थापन के मुद्दे पर आगे चर्चा करने की सहमति बनी.