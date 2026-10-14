धमतरी में गंगरेल बांध डूब प्रभावितों का जल सत्याग्रह, तीसरे दिन आंदोलनकारियों की बिगड़ी तबीयत
गंगरेल बांध डूब प्रभावित अपने हक के लिए जल सत्याग्रह कर रहे हैं.सत्याग्रह के तीसरे दिन 9 आंदोलनकारियों की तबीयत बिगड़ गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 14, 2026 at 7:25 PM IST
धमतरी : गंगरेल बांध में डूब प्रभावित परिवार 12 अक्टूबर से नदी में उतरकर जल सत्याग्रह कर रहे हैं.बुधवार को प्रदर्शनकारियों में से 9 लोगों की तबीयत बिगड़ गई. आपको बता दें कि बांध निर्माण के दौरान 52 गांवों के लोगों की जमीन और मकान जलमग्न हुए थे.लेकिन विस्थापन का दर्द झेल रहे कई परिवार आज भी भूमि आवंटन और व्यवस्थापन की राह देख रहे हैं.
हाईकोर्ट के आदेश का भी नहीं हुआ असर
हाईकोर्ट के आदेश के करीब छह साल बाद भी मांगों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. जिससे नाराज डूब प्रभावितों ने 12 अक्टूबर से गंगरेल बांध के बोटिंग पॉइंट पर जल सत्याग्रह और अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है.आंदोलन के तीसरे दिन पानी में लगातार खड़े रहने के कारण नौ आंदोलनकारियों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें 108 एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.
आंदोलन के तीसरे दिन बिगड़ी तबीयत
आंदोलन के तीसरे दिन नौ लोगों की तबीयत बिगड़ने से स्थिति और गंभीर हो गई. बीमार आंदोलनकारियों में 82 वर्षीय कृपा राम सिन्हा, 75 वर्षीय चन्द्रहास मंडावी और 65 वर्षीय शम्भू राम सहित कुल नौ लोग शामिल हैं. सभी को 108 एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है.
पुनर्वास और भूमि आवंटन की मांग
गंगरेल बांध के निर्माण के लिए अपनी जमीन और घर गंवाने वाले डूब प्रभावित परिवार वर्षों से पुनर्वास और भूमि आवंटन की मांग उठा रहे हैं.उनका कहना है कि इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2020 को WPC No. 5575/2008 और WPC No. 3055/2016 में आदेश पारित किया था. इसके बावजूद पात्र हितग्राहियों की जांच और भूमि आवंटन की प्रक्रिया प्रभावी तरीके से पूरी नहीं हो सकी. छह साल से न्याय और अधिकारों की आस लगाए बैठे परिवारों का धैर्य अब जवाब देने लगा है.
हम वर्षों से अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ठोस समाधान नहीं मिलने के कारण पानी में उतरकर विरोध करना पड़ रहा है - हरिशकंर मरकाम, कार्यकारी अध्यक्ष, डूबान संघर्ष समिति
इधर, जिला प्रशासन का कहना है कि डूब प्रभावितों के मामले में गठित समिति जांच कर रही है. राजस्व अभिलेखों, पट्टा आवंटन और निरस्तीकरण से जुड़े दस्तावेजों, ग्राम नक्शों, खसरा अभिलेखों, वन भूमि से संबंधित रिकॉर्ड और न्यायालयीन आदेशों का परीक्षण किया जा रहा है. साथ ही, पूर्व में हुए भूमि आवंटन, जमीन की उपलब्धता और संबंधित लोगों के दावों की भी जांच की जाएगी. हालांकि, आंदोलनकारियों को इस प्रक्रिया के बीच अपने अधिकारों के लिए अब भी इंतजार करना पड़ रहा है.
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