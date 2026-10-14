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धमतरी में गंगरेल बांध डूब प्रभावितों का जल सत्याग्रह, तीसरे दिन आंदोलनकारियों की बिगड़ी तबीयत

गंगरेल बांध डूब प्रभावितों का जल सत्याग्रह ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी : गंगरेल बांध में डूब प्रभावित परिवार 12 अक्टूबर से नदी में उतरकर जल सत्याग्रह कर रहे हैं.बुधवार को प्रदर्शनकारियों में से 9 लोगों की तबीयत बिगड़ गई. आपको बता दें कि बांध निर्माण के दौरान 52 गांवों के लोगों की जमीन और मकान जलमग्न हुए थे.लेकिन विस्थापन का दर्द झेल रहे कई परिवार आज भी भूमि आवंटन और व्यवस्थापन की राह देख रहे हैं.

हाईकोर्ट के आदेश का भी नहीं हुआ असर