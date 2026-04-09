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बरेली के मीरगंज में मंदबुद्धि युवती से गैंगरेप, 2 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

बरेली: मीरगंज थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर है. पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.





परिजनों ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि गांव के दो युवकों ने मंदबुद्धि युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म अंजाम दिया है. युवती जब चुपचाप रहने लगी घर वालों को शक हुआ कि वह दिक्कत में है. इसके बाद विश्वास में लेने के बाद घटना का पता चल सका. वहीं पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में एक ही युवक की संलिप्तता की संभावना भी सामने आ रही है. पुलिस सभी तथ्यों की निष्पक्षता से जांच कर रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले साक्ष्यों को परखा जा रहा है.



स्थानीय के लोगों के अनुसार, घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम बीते दिन गांव पहुंची थी, जहां उसने मौके का निरीक्षण कर परिजनों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की. इसके बाद मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी.



वहीं क्षेत्राधिकारी अंजना दहिया ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू पर गहन जांच की जा रही है.



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