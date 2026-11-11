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गंगोत्री-यमुनोत्री में उमड़ी बंपर भीड़, श्रद्धालुओं की संख्या में 34.8 फीसदी से अधिक बढ़ोतरी, देखें आंकड़े

गंगोत्री-यमुनोत्री में उमड़ी बंपर भीड़ ( ETV Bharat )

उत्तरकाशी: हिमालय की गोद में बसे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के प्रति देश-दुनिया के श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ रही है. इस वर्ष चारधाम यात्रा के दौरान गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या ने नया रिकॉर्ड कायम किया है. यात्रा सीजन में दोनों धामों में कुल 18 लाख 90 हजार 752 श्रद्धालुओं ने मां गंगा और यमुना के दर्शन किए. पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 4 लाख 87 हजार 866 अधिक श्रद्धालु दोनों धामों में पहुंचे. श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या ने न केवल पिछले वर्षों के आंकड़ों को पीछे छोड़ा है, बल्कि उत्तरकाशी जनपद की धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ती पहचान को भी दर्शाया है.

इस वर्ष गंगोत्री धाम में 10 लाख छह हजार 463 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. यमुनोत्री धाम में 8 लाख 84 हजार 289 तीर्थयात्री पहुंचे. दोनों धामों में यात्रियों की संख्या में हुई इस बढ़ोतरी को धार्मिक पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. खास बात यह है कि पिछले पांच वर्षों के यात्रा आंकड़ों पर नजर डालें तो श्रद्धालुओं की संख्या में उतार-चढ़ाव के बावजूद कुल मिलाकर बढ़ोतरी का रुख बना हुआ है.