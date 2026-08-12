ETV Bharat / state

गंगोत्री हाईवे पर फिर मंडराया खतरा, सोनगाड़ में सुरक्षा दीवार का 50 मीटर हिस्सा बहा

उत्तरकाशी: गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोनगाड़ और लिम्चागाड़ में सुरक्षा कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होने लगे हैं. सोनगाड़ में बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (बीआरओ) की ओर से लगाई जा रही सुरक्षा दीवार का करीब 50 मीटर हिस्सा धंसकर नदी में बह गया. वहीं, लिम्चागाड़ में सड़क के नीचे बनाई गई. आरसीसी और वायरक्रेट सुरक्षा दीवार में भी धंसाव शुरू हो गया है. इससे गंगोत्री हाईवे पर दोबारा खतरा मंडराने लगा है. स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्यों के मानकों की जांच की मांग उठाई है.

स्थानीय लोगों के अनुसार सोनगाड़ में बनाई गई सुरक्षा दीवार निर्माण के महज 22 दिन बाद ही धंसने लगी. उनका आरोप है कि निर्माण के दौरान ही दीवार में दरारें दिखाई देने लगी थीं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से समय रहते इसकी निगरानी और जांच नहीं की गई. अब करीब 50 मीटर से अधिक हिस्सा नदी में बह जाने से हाईवे की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

स्थानीय निवासी राजेश रावत ने आरोप लगाया पिछले वर्ष आई आपदा में लिम्चागाड़ का पुल बहने के साथ ही सड़क को भी भारी नुकसान पहुंचा. वहीं सोनगाड़ के समीप गंगोत्री हाईवे का बड़ा हिस्सा नदी की भेंट चढ़ गया था. इसके चलते कई दिनों तक क्षेत्र में यातायात प्रभावित रहा था. उन्होंने कहा आपदा के करीब दस माह बाद क्षतिग्रस्त हिस्सों में निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन कार्य में गुणवत्ता और मानकों का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया.

स्थानीय निवासी राजेश रावत का आरोप है कि सोनगाड़ और लिम्चागाड़ में बनाई गई चौड़ी सुरक्षा दीवारों में बड़े गोल पत्थरों और मिट्टी का अधिक इस्तेमाल किया गया है. उनका कहना है कि सीमेंट का उपयोग भी पर्याप्त मात्रा में नहीं किया गया. कई जगह केवल बाहरी सतह पर लीपापोती की गई. इसी का परिणाम है कि सोनगाड़ में सुरक्षा दीवार कुछ ही दिनों में धंस गई. उन्होंने पूरे निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.

इधर, लिम्चागाड़ में हाईवे से करीब 100 मीटर नीचे बनाई गई आरसीसी दीवार और वायरक्रेट में भी धंसाव शुरू हो गया है. इससे भविष्य में सड़क की स्थिरता पर असर पड़ने की आशंका है. स्थानीय लोगों ने कहा यदि समय रहते सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो हाईवे को नुकसान पहुंचने के साथ यातायात के दौरान दुर्घटना का खतरा भी बढ़ सकता है.