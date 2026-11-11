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मुखबा पहुंची मां गंगा की भोग मूर्ति डोली, मंत्रोच्चार के साथ मंदिर में विराजमान

मुखबा पहुंचीं मां गंगा की भोग मूर्ति डोली ( ETV Bharat )

बीते मंगलवार को अन्नकूट पर्व एवं गोवर्धन पूजा के अवसर पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास मुखबा के लिए रवाना हुई थी. देर शाम डोली मार्कंडेयपुरी स्थित चंडी देवी मंदिर पहुंची. यहां मां गंगा की डोली का रात्रि विश्राम हुआ. इस दौरान श्रद्धालुओं ने पूरी रात भजन-कीर्तन और मां गंगा के जयकारों के साथ जागरण किया.