मुखबा पहुंची मां गंगा की भोग मूर्ति डोली, मंत्रोच्चार के साथ मंदिर में विराजमान
Gangotri Doli arrives Mukhba: मुखबा पहुंचने पर मां गंगा की डोली का पारंपरिक तरीके से स्वागत-सत्कार किया गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 11, 2026 at 5:00 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 5:08 PM IST
उत्तरकाशी: गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली बुधवार को उनके शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव पहुंची. यहां पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल-मालाओं, पारंपरिक वाद्ययंत्रों और मां गंगा के जयकारों के साथ डोली का भव्य स्वागत किया. इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ मां गंगा की भोग मूर्ति को मुखबा स्थित गंगा मंदिर में विराजमान किया गया. इसके साथ ही अब अगले छह माह तक श्रद्धालु गंगोत्री धाम के बजाय मुखबा गांव में ही मां गंगा के दर्शन और पूजा-अर्चना कर सकेंगे. मां गंगा की डोली के गांव पहुंचने पर पूरे मुखबा गांव में उत्सव जैसा माहौल रहा. ग्रामीणों ने इसे अपने आराध्य के शीतकालीन प्रवास की शुरुआत के रूप में धूमधाम से मनाया.
बीते मंगलवार को अन्नकूट पर्व एवं गोवर्धन पूजा के अवसर पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास मुखबा के लिए रवाना हुई थी. देर शाम डोली मार्कंडेयपुरी स्थित चंडी देवी मंदिर पहुंची. यहां मां गंगा की डोली का रात्रि विश्राम हुआ. इस दौरान श्रद्धालुओं ने पूरी रात भजन-कीर्तन और मां गंगा के जयकारों के साथ जागरण किया.
बुधवार को डोली यात्रा के अगले पड़ाव की तैयारियां की गईं. बुधवार सुबह से ही मां गंगा के स्वागत के लिए उपला टकनौर क्षेत्र के गांवों में उत्साह दिखाई देने लगा. धराली और मुखबा के समेश्वर देवता की डोलियां भी मां गंगा के स्वागत के लिए पहुंचीं. इसके अलावा हर्षिल, धराली, मुखबा, बगोरी, झाला, जसपुर, पुराली और छोलमी सहित आसपास के गांवों के ग्रामीण पारंपरिक वेशभूषा और वाद्ययंत्रों के साथ मार्कंडेयपुरी पहुंचे. यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां गंगा की डोली के स्वागत के लिए एकत्रित हुए.
मुखबा पहुंचीं मां गंगा की भोग मूर्ति डोली, मंत्रोच्चार के साथ मंदिर में विराजमान@satpalmaharaj @pushkardhami @OfficeofDhami @narendramodi @RahulGandhi @dm_uttarkashi खबर के लिए क्लिक करें https://t.co/q3wm0Ls2bh https://t.co/3HXqNWTngt— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 11, 2026
करीब दोपहर एक बजे मां गंगा की डोली मार्कंडेयपुरी से मुखबा गांव के लिए रवाना हुई. रास्ते भर श्रद्धालु मां गंगा के जयकारे लगाते हुए डोली के साथ चलते रहे। मुखबा गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा और फूल-मालाओं से मां गंगा का स्वागत किया. इसके बाद धार्मिक परंपराओं के अनुसार पूजा-अर्चना कर भोग मूर्ति को गंगा मंदिर में विराजमान किया गया. मां गंगा की डोली के आगमन को लेकर मुखबा गांव में विशेष तैयारियां की गई थीं. तीर्थ पुरोहितों के घरों में विशेष पकवान तैयार किए. गांव पहुंचे मेहमानों एवं श्रद्धालुओं का पारंपरिक तरीके से स्वागत-सत्कार किया गया. गांव के बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं ने उत्सव में बढ़-चढ़कर भागीदारी की.
शीतकाल के लिए बंद हुए गंगोत्री के कपाट, 5 क्विंटल फूलों से सजा धाम,जानें अगले 6 महीने कहां होंगे मां गंगा के दर्शन @satpalmaharaj @pushkardhami @OfficeofDhami @narendramodi @RahulGandhi @ganeshjoshibjp #GANGOTRITEMPLECLOSED #GANGOTRITEMPLEUTTARKASHI लिंक https://t.co/UCXsDtXVIH https://t.co/wSuEpHPiAr— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 10, 2026
तीर्थ पुरोहित राजेश सेमवाल और मंदिर के पुजारी सुधांशु सेमवाल ने बताया गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद अब देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु मुखबा गांव में ही मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे. यहां श्रद्धालु विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे. उन्होंने कहा गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद यात्रा से जुड़े स्थानीय व्यापारियों, होटल व्यवसायियों, घोड़ा-खच्चर संचालकों, तीर्थ पुरोहितों और अन्य लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाता है. ऐसे में यदि शीतकालीन यात्रा को व्यवस्थित रूप से संचालित किया जाए तो स्थानीय लोगों को वर्षभर रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकते हैं.
उन्होंने कहा मुखबा गांव धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है. शीतकाल में मां गंगा के दर्शन के लिए यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. इसके लिए जरूरी है कि प्रशासन और संबंधित विभाग शीतकालीन यात्रा को लेकर पहले से व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें.
पढ़ें- शीतकाल के लिए बंद हुए गंगोत्री के कपाट, मुखबा रवाना हुई मां गंगा की डोली, अगले 6 महीने यहीं होंगे दर्शन
पढ़ें- गंगोत्री-यमुनोत्री में उमड़ी बंपर भीड़, श्रद्धालुओं की संख्या में 34.8 फीसदी से अधिक बढ़ोतरी, देखें आंकड़े