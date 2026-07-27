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अब डाई से दूषित नहीं होंगी गंगा समेत सहायक नदियां, ये बैक्टीरिया खत्म कर देंगे सारा प्रदूषण

शहर के एचबीटीयू में बायोकेमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर ने 3 सालों तक किया शोध.

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गंगा सफाई में मददगार होगें ये बैक्टीरिया. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 1:31 PM IST

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कानपुर: देश में गंगा प्रदूषण को लेकर आए दिन कोई न कोई मोर्चा और उसको क्लीन करने के अभियान चलाए जाते हैं. सरकार के तरफ से कोशिशें भी की जाती हैं लेकिन कुछ दिन तक साफ सफाई अभियान के बाद फिर से गंगा प्रदूषण का लेवल अप हो जाता है. गंगा में गंदगी के कारण तो कई हैं ऐसे में इनको साफ कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. लेकिन इस समस्या का निवारण 3 साल का रिसर्च पूरा करने के बाद हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विवि में 2 बैक्टीरिया को खोज निकाला गया है जो गंगा स्वक्षता के लिए कारगर हो सकते हैं.

विभाग के प्रोफेसर, ललित सिंह (Video Credit; ETV Bharat)

भले ही अभी तक देश में जहां-जहां कपड़ा, चमड़ा, और पेंट उद्योगों से निकलने वाले डाईयुक्त अपशिष्ट से गंगा और सहायक नदियां दूषित होती रही हों, पर अब आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा.

शहर के हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विवि (एचबीटीयू) में 2 ऐसे बैक्टीरिया तैयार कर लिए गए हैं, जो औद्योगिक इकाईयों के अंदर ही डाई वाले जहर युक्त पानी को पूरी तरह से शोधित कर देंगे. विवि के बायोकेमिकल इंजीनियरिंग विभाग के एलएम-4 मॉडल के तहत यह संभव हो सकेगा.

नेशनल लेवल के जर्नल में शोध प्रकाशित: ध्यान देने वाली बात ये है डाईयुक्त जल से इंसान अब कैंसर तक की चपेट में आ रहा है. इसके अलावा उसे सांस संबंधी, त्वचा संबंधी रोग घेर रहे हैं. ये जो 2 बैक्टीरिया तैयार किए गए हैं. वह पूरी तरह से मददगार साबित होंगे. लैब स्तर पर हुई परीक्षण में विवि के बायोकेमिकल इंजीनियर विभाग के प्रोफेसर ललित कुमार सिंह और उनकी टीम के सदस्यों को पूरी तरह से सफलता मिल गई है. उनके इस शोध को नेशनल लेवल के जर्नल में भी जगह मिली है.

3 साल का रिसर्च पूरा: विभाग के प्रोफेसर ललित सिंह ने बताया कि इस शोध कार्य को पूरा करने में उन्हें कुल 3 साल का समय लगा. जो बैक्टीरिया मिले, उनमें स्यूडोमोनास पुटिडा, लाइसिनिबैसिलस स्फेरिकस शामिल हैं. उन्होंने कहा कि इन बैक्टीरिया का काम होता है, एक दूसरे को खाना खिलाना.

1. जानिए कैसे काम करेंगा स्यूडोमोनास पुटिडा बैक्टीरिया?

(Metabolism): ये बैक्टीरिया गंदे पानी में पाए जाने वाले Complex और toxic कार्बनिक यौगिकों जैसे फेनॉल (Phenol), टोल्यूनि और अन्य विलायक को अपने भोजन या ऊर्जा के स्रोत के रूप में यूज करता है.

(Biodegradation): ये इन हानिकारक रसायनों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में सरल और कम हानिकारक पदार्थों (जैसे CO2 और H2O) में बदल देता है.

(COD) में कमी: औद्योगिक और गंदे पानी में रासायनिक ऑक्सीजन मांग (COD) बहुत अधिक होती है. ये बैक्टीरिया उसे 93% तक कम करते हैं, जिससे पानी का प्रदूषण स्तर थोड़ा सुधर जाता है.

2. लाइसिनिबैसिलस स्फेरिकस बैक्टीरिया:

  • ये बैक्टीरिया स्पोर (बीजाणु) और क्रिस्टल टॉक्सिन पैदा करता है. गंदे पानी में पल रहे मच्छर के लार्वा इसे खाते हैं, तो यह विष उनके पेट को नष्ट कर देता है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है.
  • यह प्रदूषित पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों (Organic Waste) और हाइड्रोकार्बन को पचाकर पानी के जैविक भार को कम करने में मदद करता है.

वहीं, प्रोफेसर ने बताया कि जो डाईयुक्त अपशिष्ट निकलता है, उसमें 97 प्रतिशत हैवी मॉलीक्यूल्स होते हैं. अब पहला बैक्टीरिया जहां इन मॉलीक्यूल्स को छोटे-छोटे कंपाउंड्स (अवयवों) में तोड़ देता है. वहीं, दूसरा बैक्टीरिया उन टूटे हुए अवयवों को पूरी तरह निगल जाता है.

प्रोफेसर सिंह ने कहा, अब इन बैक्टीरिया का उपयोग पूरे देश में कोई भी इंडस्ट्री संचालक आसानी से कर सकता है. वह जिस अपशिष्ट पदार्थ में इन्हें मिला देगा, वह पूरी तरह से शोधित हो जाएगा. ये बैक्टीरिया हमेशा प्रभावी रहते हैं.

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BACTERIA WILL HELP TO CLEAN GANAGA
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