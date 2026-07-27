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अब डाई से दूषित नहीं होंगी गंगा समेत सहायक नदियां, ये बैक्टीरिया खत्म कर देंगे सारा प्रदूषण

कानपुर: देश में गंगा प्रदूषण को लेकर आए दिन कोई न कोई मोर्चा और उसको क्लीन करने के अभियान चलाए जाते हैं. सरकार के तरफ से कोशिशें भी की जाती हैं लेकिन कुछ दिन तक साफ सफाई अभियान के बाद फिर से गंगा प्रदूषण का लेवल अप हो जाता है. गंगा में गंदगी के कारण तो कई हैं ऐसे में इनको साफ कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. लेकिन इस समस्या का निवारण 3 साल का रिसर्च पूरा करने के बाद हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विवि में 2 बैक्टीरिया को खोज निकाला गया है जो गंगा स्वक्षता के लिए कारगर हो सकते हैं.

विभाग के प्रोफेसर, ललित सिंह (Video Credit; ETV Bharat)

भले ही अभी तक देश में जहां-जहां कपड़ा, चमड़ा, और पेंट उद्योगों से निकलने वाले डाईयुक्त अपशिष्ट से गंगा और सहायक नदियां दूषित होती रही हों, पर अब आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा.

शहर के हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विवि (एचबीटीयू) में 2 ऐसे बैक्टीरिया तैयार कर लिए गए हैं, जो औद्योगिक इकाईयों के अंदर ही डाई वाले जहर युक्त पानी को पूरी तरह से शोधित कर देंगे. विवि के बायोकेमिकल इंजीनियरिंग विभाग के एलएम-4 मॉडल के तहत यह संभव हो सकेगा.

नेशनल लेवल के जर्नल में शोध प्रकाशित: ध्यान देने वाली बात ये है डाईयुक्त जल से इंसान अब कैंसर तक की चपेट में आ रहा है. इसके अलावा उसे सांस संबंधी, त्वचा संबंधी रोग घेर रहे हैं. ये जो 2 बैक्टीरिया तैयार किए गए हैं. वह पूरी तरह से मददगार साबित होंगे. लैब स्तर पर हुई परीक्षण में विवि के बायोकेमिकल इंजीनियर विभाग के प्रोफेसर ललित कुमार सिंह और उनकी टीम के सदस्यों को पूरी तरह से सफलता मिल गई है. उनके इस शोध को नेशनल लेवल के जर्नल में भी जगह मिली है.



3 साल का रिसर्च पूरा: विभाग के प्रोफेसर ललित सिंह ने बताया कि इस शोध कार्य को पूरा करने में उन्हें कुल 3 साल का समय लगा. जो बैक्टीरिया मिले, उनमें स्यूडोमोनास पुटिडा, लाइसिनिबैसिलस स्फेरिकस शामिल हैं. उन्होंने कहा कि इन बैक्टीरिया का काम होता है, एक दूसरे को खाना खिलाना.

1. जानिए कैसे काम करेंगा स्यूडोमोनास पुटिडा बैक्टीरिया?