ETV Bharat / state

देहरादून में 15 नवंबर को होगा गंगधारा 2.0 का आयोजन, समाज में बिखरते रिश्तों पर होगी गहरी चर्चा

हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ( फोटो- ETV Bharat )

देहरादून: इस बार देवभूमि विकास संस्थान के गंगधारा 2.0 का आयोजन 15 नवंबर को होने जा रहा है. इसका आयोजन देहरादून में होगा. जिसमें समाज के महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद किया जाएगा. साथ ही इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि टूटते रिश्तों को बचाने में प्री-वेडिंग काउंसलिंग किस तरह से मददगार साबित हो सकती हैं? 15 नवंबर को होगा गंगधारा 2.0 का आयोजन: बता दें कि गंगधारा 2.0 का आयोजन इस बार 15 नवंबर को किया जा रहा है. जिसमें दून विश्वविद्यालय सह आयोजक है. देवभूमि विकास संस्थान की व्याख्यान माला के तहत विचारों के अविरल प्रवाह गंगधारा 2.0 के कार्यक्रम में विशेषज्ञ शिरकत करेंगे. जो समाज में बिखरते रिश्तों पर चर्चा करते हुए इस सामाजिक व्यवस्था के अस्तित्व को कैसे बचाए रखना हैं, इस पर चर्चा करेंगे. देवभूमि विकास संस्थान के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी अहम जानकारी (वीडियो- ETV Bharat) हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यक्रम की जानकारी: देवभूमि विकास संस्थान के संरक्षक और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंगधारा 2.0 कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पिछले साल इस व्याख्यान माला की भव्य शुरुआत हुई थी. प्री-वेडिंग काउंसलिंग समझ और संवाद के तहत होगी चर्चा: इसी कड़ी में इस बार एक दिवसीय कार्यक्रम संस्कृति विभाग के हरिद्वार रोड स्थित प्रेक्षागृह में किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में देश में बढ़ते हुए तलाक दर को कम करने के लिए विशेषज्ञ प्री-वेडिंग काउंसलिंग समझ और संवाद के अंतर्गत चर्चा की जाएगी.