ETV Bharat / state

देहरादून में 15 नवंबर को होगा गंगधारा 2.0 का आयोजन, समाज में बिखरते रिश्तों पर होगी गहरी चर्चा

देहरादून में देवभूमि विकास संस्थान करने जा रहा है गंगधारा 2.0 का आयोजन, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी अहम जानकारियां

Haridwar MP Trivendra Singh Rawat
हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 13, 2025 at 6:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: इस बार देवभूमि विकास संस्थान के गंगधारा 2.0 का आयोजन 15 नवंबर को होने जा रहा है. इसका आयोजन देहरादून में होगा. जिसमें समाज के महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद किया जाएगा. साथ ही इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि टूटते रिश्तों को बचाने में प्री-वेडिंग काउंसलिंग किस तरह से मददगार साबित हो सकती हैं?

15 नवंबर को होगा गंगधारा 2.0 का आयोजन: बता दें कि गंगधारा 2.0 का आयोजन इस बार 15 नवंबर को किया जा रहा है. जिसमें दून विश्वविद्यालय सह आयोजक है. देवभूमि विकास संस्थान की व्याख्यान माला के तहत विचारों के अविरल प्रवाह गंगधारा 2.0 के कार्यक्रम में विशेषज्ञ शिरकत करेंगे. जो समाज में बिखरते रिश्तों पर चर्चा करते हुए इस सामाजिक व्यवस्था के अस्तित्व को कैसे बचाए रखना हैं, इस पर चर्चा करेंगे.

देवभूमि विकास संस्थान के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी अहम जानकारी (वीडियो- ETV Bharat)

हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यक्रम की जानकारी: देवभूमि विकास संस्थान के संरक्षक और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंगधारा 2.0 कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पिछले साल इस व्याख्यान माला की भव्य शुरुआत हुई थी.

प्री-वेडिंग काउंसलिंग समझ और संवाद के तहत होगी चर्चा: इसी कड़ी में इस बार एक दिवसीय कार्यक्रम संस्कृति विभाग के हरिद्वार रोड स्थित प्रेक्षागृह में किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में देश में बढ़ते हुए तलाक दर को कम करने के लिए विशेषज्ञ प्री-वेडिंग काउंसलिंग समझ और संवाद के अंतर्गत चर्चा की जाएगी.

इस अवसर पर ऐसे पांच आदर्श युगल और परिवारों को खुशहाल परिवार-समृद्ध परिवार सम्मान प्रदान किया जाएगा, जो समाज के लिए आदर्श हैं. इस सम्मान के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि हमारे समाज में विवाह के माध्यम से सालों से अटूट रिश्ते प्रदान किए जा रहे हैं.

दो पुस्तकों का भी किया जाएगा विमोचन: कार्यक्रम में देवभूमि विकास संस्थान व दून विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की ओर से संपादित दो पुस्तकों का भी विमोचन किया जाएगा. पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अनुसार, इस मौके पर प्री-वेडिंग काउंसलिंग जागरूकता ही समाधान का विमोचन किया जाएगा.

Haridwar MP Trivendra Singh Rawat
गंगधारा 2.0 की जानकारी देते पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत (फोटो- ETV Bharat)

गौरा देवी और जनजाति दिवस को भी समर्पित रहेगा कार्यक्रम: उन्होंने कहा कि बताया कि इस साल चिपको आंदोलन की प्रणेता गौरा देवी की 100 वीं जयंती मनाई जा रही है. इसके अलावा 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस भी है. इसलिए गंगधारा का ये कार्यक्रम गौरा देवी और जनजाति दिवस को भी समर्पित रहेगा.

उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों से प्रतिभागियों का सीधा संवाद भी होगा. विधि व अन्य क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी इस कार्यक्रम में खास तौर पर आमंत्रित किया गया है. इस कार्यक्रम के प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि हंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन मंगला माता रहेंगी.

दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल की भी इस मौके पर उपस्थिति रहेंगी. समापन सत्र में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ. विजय धस्माना मुख्य अतिथि होंगे. जबकि, मुख्य वक्ता बतौर कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दीवान सिंह रावत की उपस्थिति रहेगी.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

देहरादून में गंगधारा कार्यक्रम
त्रिवेंद्र सिंह रावत
PRE WEDDING COUNSELLING
TRIVENDRA SINGH RAWAT
GANGDHARA PROGRAM IN DEHRADUN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.