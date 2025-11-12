ETV Bharat / state

आखिर कब जिला बनेगा गंगावली? फिर जोर पकड़ने लगी मांग, जानिये इसकी वजह

इस संबंध में तत्कालीन डीएम से आख्या मांगी गई. 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के विशेष कार्याधिकारी और अनुसचिव ने कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासनिक इकाइयों से ब्योरा मांगा. इसकी सूचना गंगावली संघर्ष समिति को दी गई. राज्य गठन के बाद गंगोलीहाट और बेरीनाग में गंगावली जिले की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन भी हुए. जिला बनने से क्षेत्र का समग्र विकास होगा. गंगोलीहाट के धार्मिक पर्यटन स्थलों को नई पहचान मिलेगी.

बेरीनाग और गंगोलीहाट के स्थानीय लोगों का कहना है कि गुलाम भारत में अंग्रेजों ने क्षेत्र के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए गंगावली को परगना बनाया. राज्य बनने के बाद हुए पहले पंचायत चुनाव में दोनों विकासखंडों की बीडीसी बैठक में जिला बनाने का प्रस्ताव पास कर शासन को भेजा गया. 2011 में तत्कालीन क्षेत्र पंचायत सदस्य गणेश बोरा की अध्यक्षता में गंगावली जिला बनाओ संघर्ष समिति का गठन हुआ. जून 2011 में 59 दिनों तक धरना-प्रदर्शन किया गया. गंगावली जिला बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष गणेश बोहरा ने बताया शासन ने जिले की मांग को राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन में सम्मिलित किया.

बेरीनाग: उत्तराखंड राज्य बनने के 25 साल बाद भी नए जिले नहीं बन पाए हैं. राज्य गठन के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्र के लोग बे बेरीनाग और गंगोलीहाट विकासखंड को मिलाकर पिछले तीन दशकों से लगातार गंगावली जिला बनाने की मांग करते आ रहे हैं. आज तक उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई है.

पिथौरागढ़ का गंगावली क्षेत्र रामगंगा और सरयू नदी के मध्य बसा एक ऐतिहासिक स्थान है. गंगावली क्षेत्र में प्रसिद्ध हाट कालिका मंदिर और पाताल भुवनेश्वर गुफा और विश्व पर्यटक स्थल चौकोड़ी भी है. धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है. गंगावली क्षेत्र के लोग वर्ष 1989 से गंगावली जनपद की मांग उठाते रहे हैं. स्थानीय लोगों ने बताया यदि गंगावली जिले का गठन किया जाता है तो इससे गंगावली क्षेत्र का चहुंमुखी विकास होगा. वहां से हो रहे पलायन पर भी अंकुश लगेगा.

सरयू और पूर्वी रामगंगा के बीच स्थित गंगावली क्षेत्र आजादी के छह दशक बाद भी विकास से अछूता है. राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य वाले इस क्षेत्र के लोगों को जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ से अपने कार्य कराने में तमाम परेशानियां उठानी पड़ती है. चम्पावत और बागेश्वर जैसी छोटी इकाइयों को प्रशासनिक अधिकारी का दर्जा देकर विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा चुका है. गंगोलीहाट क्षेत्र का क्षेत्रफल इन इकाइयों से अधिक होने के बाद भी विकास के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है. पलायन लगातार जारी है.

छोटे-छोटे काम कराने के लिए लोगों को आज भी 80 किमी दूर पिथौरागढ़ जाना पड़ता है. इससे उनका धन और समय बर्बाद होता है. किशन पाठक वरिष्ठ पत्रकार गंगोलीहाट.

लोगों ने कहा गंगावली क्षेत्र जिले के सभी मानक पूरे करता है. प्रस्तावित गंगावली जिले में गंगोलीहाट,बेरीनाग, गणाई गंगोली और थल तहसील भी है. दो नगर पालिका के साथ तीन महाविद्यालय भी हैं. क्षेत्रवासियों ने अविलंब गंगावली को जिला बनाए जाने की मांग की है.





गंगोलीहाट, बेरीनाग के लोग लंबे समय से गंगावली जिले की मांग कर रहे हैं. शीघ्र गंगावली जिला बनाना चाहिए करना चाहिए. गणेश बोरा, अध्यक्ष जिला बनाओ संघर्ष समिति.





