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ज्वेलर गजेश 16 श्रृंगार कर उठाएंगे घुड़ला, 74 साल से चली आ रही है परंपरा

जोधपुर: भीतरी शहर में शुक्रवार को गणगौर की भोळावणी के साथ-साथ फगड़ा घुड़ला मेला होगा. भोळावणी की शोभायात्रा रात 8:30 बजे खांडा फलसा से शुरू होकर घंटाघर तक जाएगी. इसके बाद फगड़ा घुड़ला होगा, जिसमें युवक युवती का रूप धारण कर घुड़ला लेकर चलेगा.

फगड़ा घुड़ला समिति के अध्यक्ष चंद्रमोहन गांधी ने बताया कि इस मेले में 20 से ज्यादा झांकियां शामिल होंगी. इस बार भीतरी शहर के सुनारों का बास निवासी 30 वर्षीय गजेश बाड़मेर का चयन घुड़ला उठाने के लिए किया गया है. गजेश ज्वैलरी का व्यवसाय करते हैं. आज दोपहर से ही गजेश का श्रृंगार शुरू हो गया.

गजेश के मामा ने 25 साल पहले उठाया था घुड़ला: गजेश ने बताया कि उनका चयन समिति ने किया है. इसमें भाग लेने के लिए 8 से 10 युवा समिति के सामने पेश हुए थे. सभी की कद-काठी, चेहरा और चलने का तरीका समिति के सामने पेश किया जाता है, जिसके बाद समिति ने उनका चयन किया. गजेश ने बताया कि उनके मामा ने 25 साल पहले युवती का रूप धारण कर घुड़ला उठाया था. उनकी तस्वीर बचपन से देखता आया हूं, तो उसे लगा कि भी एक बार यह घुड़ला उठाऊं. इसके लिए वे समिति के पास गया था. इससे पूरा परिवार उत्साहित हैं.