गुलाबी नगरी में गणगौर की छटा, सोलह शृंगार संग गूंजे लोकगीत, शाम को शाही सवारी
जयपुर में गणगौर पूजन सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही आस्था, प्रेम और वैवाहिक सुख की कामना का जीवंत उत्सव है.
Published : March 21, 2026 at 11:01 AM IST
जयपुर: सुहाग, श्रद्धा और संस्कृति के रंगों से सराबोर गुलाबी नगरी में शनिवार को ईसर-गणगौर का उल्लास अपने चरम पर नजर आया. सोलह शृंगार से सजी महिलाएं जब पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश धारण कर बाग-बगीचों से हरी दूब और पुष्प लेकर लौटीं तो हर गली-मोहल्ला 'गोर-गोर गोमती, ईसर पूजे पार्वती...' लोकगीत की मधुर ध्वनि से गूंज उठा. जयपुर में गणगौर पूजन सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही आस्था, प्रेम और वैवाहिक सुख की कामना का जीवंत उत्सव है, जहां संस्कृति की गहराई झलकती है.
आस्था और शृंगार का उत्सव : सुहागन महिलाओं ने ईसर-गणगौर के समक्ष विधिवत पूजा कर पति की दीर्घायु और अखंड सुहाग का आशीर्वाद मांगा. युवतियों ने मनचाहे वर की कामना के साथ माता गौरी का पूजन किया. दूब, जल और सुहाग सामग्री अर्पित करते हुए महिलाओं ने पारंपरिक गीतों के साथ गणगौर माता का अभिषेक किया. घर-घर में सजी ईसर-गणगौर की प्रतिमाओं के सामने दीप, धूप और भोग के साथ श्रद्धा का वातावरण बना रहा. उद्यापन करने वाली महिलाओं ने 16 सुहागिनों को भोजन करवाकर और उपहार भेंट कर परंपरा का निर्वहन किया.
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भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप ईसर-गौरा : गणगौर धार्मिक अनुष्ठान के साथ जयपुर की ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा है. जयपुर में इसका स्वरूप खास तौर पर भव्य और शाही परंपराओं से जुड़ा हुआ है. इसकी जड़ें आमेर रियासत काल तक जाती हैं. जयपुरवासी उषा माथुर ने बताया कि होली के अगले दिन धूलंडी से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलने वाला ये पर्व हर दिन नए रंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है. मोहल्लों से लेकर हवेलियों तक, हर जगह गणगौर पूजन का अलग ही नजारा दिखाई देता है. राजस्थान की लोक परंपरा में ईसर और गणगौर (गौरा), भगवान शिव और माता पार्वती के ही प्रतीक माने जाते हैं. इनके पूजन से सौभाग्य, प्रेम और दांपत्य सुख प्राप्त होता है.
नव विवाहिताओं में खास उत्साह : नीलम पारेत ने बताया कि लंबे समय से इस परंपरा को देखते हुए आ रही हैं और अब खुद इसका हिस्सा बनना खास अनुभव है. 16 दिनों तक अलग-अलग परिधान और सोलह शृंगार के साथ गणगौर पूजन करना उनके लिए उत्सव के साथ-साथ भावनात्मक जुड़ाव भी है. ये पर्व महिलाओं के जीवन में केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान भी स्थापित करता है.
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शाम को निकलेगी शाही गणगौर सवारी : गणगौर का सबसे आकर्षक दृश्य शाम को देखने को मिलेगा, जब त्रिपोलिया गेट से माता गणगौर की भव्य सवारी निकलेगी. हाथी, घोड़े और ऊंटों के लवाजमे के साथ निकलने वाली ये शाही यात्रा लोक संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन होती है. जयपुरवासी डॉ. शालू राजावत ने बताया कि सुबह गणगौर का पूजन किया. शाम को सभी महिलाएं मिलकर गणगौर की शाही सवारी देखने जाएंगी. जहां सैकड़ों लोक कलाकार पारंपरिक नृत्य और वेशभूषा के साथ सवारी में शामिल होंगे. सवारी छोटी चौपड़ होते हुए तालकटोरा पहुंचेगी.
संस्कृति और श्रद्धा का प्रतीक :बहरहाल, गणगौर केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि वैवाहिक जीवन, सामाजिक परंपराओं और लोक संस्कृति का उत्सव है. ये त्योहार हर साल जयपुर की गलियों में यही संदेश देता है कि आधुनिकता के दौर में भी परंपराएं जीवित हैं और पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ रही हैं.
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कुचामन में बथुआ का भोग: उधर, कुचामन सिटी में गणगौर के अंतिम दिन हर घर में मुख्य रूप से बथुआ की पिण्डोली व रायता बनाकर गणगौर माता (गौरी) को भोग लगाया गया. स्थानीय निवासी ललिता पारीक ने बताया कि बदलते मौसम में बथुआ का सेवन स्वास्थ्य और आस्था का प्रतीक भी माना जाता है. गणगौर पर बथुए की पिंडोली बनाना पुरानी परंपरा है. हम हर साल बथुए की पिंडोली बनाते हैं. इसे उबालकर फिर आटे के साथ मिलाकर छोटे गोले बनाते हैं और पूजा में चढ़ाते हैं. भगवान शिव और माता पार्वती के आपसी प्रेम, विश्वास और सादगी को दर्शाता है बथुआ. कुचामन-डीडवाना क्षेत्र में गणगौर का पर्व धूमधाम से मनाया गया. माता की सवारी निकाली गई.