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गुलाबी नगरी में गणगौर की छटा, सोलह शृंगार संग गूंजे लोकगीत, शाम को शाही सवारी

जयपुर में गणगौर पर शिव-पार्वती की पूजा करती महिलाएं ( ETV Bharat Jaipur )