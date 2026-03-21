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गणगौर महोत्सव 2026: जयपुर में शाही लवाजमे के साथ निकली गणगौर की सवारी, बिखरी राजस्थानी संस्कृति की छटा

जयपुर में गणगौर की सवारी सिटी पैलेस से रवाना होकर तालकटोरा में ​विसर्जित हुई. शाही सवारी देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी.

Gangaur Festival 2026
जयपुर में पालकी में सवार गणगौर माता (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 21, 2026 at 8:45 PM IST

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जयपुर: समूचे राजस्थान में शनिवार को गणगौर पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया. जयपुर सहित अधिकांश बड़े शहरों में गणगौर की शाही लवाजमे के साथ सवारी निकली. जयपुर में गणगौर की शाही सवारी सिटी पैलेस की जनानी ड्योढ़ी से शुरू होकर तालकटोरा पहुंची. इसे देखने के लिए जनसैलाब उमड़ा. देशी-विदेशी सैलानी भी माता की सवारी देखने पहुंचे. लोक कलाकारों ने राजस्थानी संस्कृति की छटा बिखेरी. जयपुर में पर्यटन विभाग की ओर से 21 और 22 मार्च को गणगौर फेस्टिवल मनाया गया था.

गणगौर पर्व के मौके पर शाम को पारंपरिक गणगौर माता की सवारी सिटी पैलेस से रवाना हुई. लाल परिधान में कीमती आभूषणों से सजी गणगौर माता चांदी की पालकी में विराजमान थीं. लोगों ने गणगौर माता के दर्शन करके पुष्प बरसाए और सुख-सौभाग्य का आशीर्वाद मांगा. यहां से गणगौर की सवारी हाथी-घोड़े-ऊंट के लवाजमे के साथ त्रिपोलिया गेट से निकाली गई. इससे पहले जनानी ड्योढ़ी में पूजा की गई. यह सवारी छोटी चौपड़ और गणगौरी बाजार होते हुए तालकटोरा पहुंचकर विसर्जित हुई. इस दौरान लोक कलाकारों ने प्रसिद्ध घोड़ी नृत्य, कालबेलिया नृत्य, कठपुतली नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य समेत कई प्रस्तुतियां दी. शहनाई, मशक, रावणहत्था और भपंग की मधुर ध्वनियों ने वातावरण को सुरमई बना दिया. बहरूपिए, मांगणियार गायन, कठपुतलियां और चांग जैसे पारंपरिक लोकरूप शोभायात्रा को आकर्षक बना रहे थे.

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पर्यटन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि गणगौर फेस्टिवल कार्यक्रम के दौरान 210 लोक कलाकारों ने प्रदेश की लोक कला और संस्कृति की छटा बिखेरी. त्रिपोलिया गेट से जब गणगौर माता की सवारी निकली, तो उनके दर्शन करने और कैमरे में कैद करने के लिए देशी-विदेशी पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा. पर्यटन विभाग की ओर से विदेशी मेहमानों के लिए त्रिपोलिया गेट के सामने छत पर बैठने की व्यवस्था की गई. इस बार राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से गणगौर की सवारी का लाइव प्रसारण भी किया गया. पर्यटन विभाग के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण हुआ.

Gangaur Festival 2026
गणगौर सवारी का शाही लवाजमा (ETV Bharat Jaipur)

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही: गणगौर माता की सवारी के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक-चौबंद की गईं. चप्पे-चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए. पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए. जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी और एसएचओ गणगौर माता की सवारी में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर मौजूद रहे.

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कुचामनसिटी में निकली ईशर गणगौर की सवारी: सुहाग के पर्व गणगौर पर कुचामनसिटी में भोलावणी परंपरागत उत्साह के साथ मनाई गई. कुचामन फोर्ट से ईशर गणगौर की सवारी शाही शान-शौकत के साथ निकाली गई. गढ़ में गणगौर माता की भव्य आरती भंवर सिंह पलाड़ा, सोहन सिंह, मनोज जोशी, उमेश शर्मा सर्राफ, श्यामसुंदर मंत्री, कुंजी बिहारी जोशी सहित गणमान्य नागरिकों ने की. इसके बाद गाजे-बाजे, ऊंट, घोड़े, जिप्सियों के साथ सवारी धान मंडी, सदर बाजार, गोल प्याऊ, बस स्टैंड, अंबेडकर सर्किल होते हुए आथुरना दरवाजा पहुंची. मार्ग में महिलाओं ने पारंपरिक रूप से गणगौर के ज्वारे अर्पित कर अखंड सौभाग्य की कामना की. 21 खुली जिप्सी में सवार होकर भ्रमण किया गया. राजपूत समाज के लोगों ने केसरिया साफा और तलवार लेकर मेले की शान बढ़ाई. जुलूस के दौरान 101 स्थानों पर पुष्प वर्षा और 50 स्थानों पर शीतल-शरबत की व्यवस्था की गई.

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