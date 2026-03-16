ETV Bharat / state

बीकानेर की स्पेशल गणगौर, सागवान की लकड़ी पर आकृति, साज-सज्जा के बाद दुल्हन स्वरूप में आती हैं नजर

बदलते समय के साथ बदला स्वरूप : शुरुआत मिट्टी की गणगौर बनाने से हुई, लेकिन धीरे-धीरे लकड़ी की गणगौर का प्रचलन शुरू हुआ और अब हर जगह लकड़ी की गणगौर ही नजर आती है. बीकानेर में गणगौर बनाने का काम सालों से हो रहा है और कुछ चुनिंदा परिवार ही इस काम को करते हैं. पूरे देश और दुनिया में जहां भी गणगौर का पर्व मनाया जाता है, वहां बीकानेर में बनी हुई लकड़ी की गणगौर जाती है. बीकानेर में गणगौर सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है. जिस तरह से एक नव विवाहिता को तैयार किया जाता है ठीक उसी तरह से गणगौर को भी पूरी तरह से शृंगार करके तैयार किया जाता है.

बीकानेर : रंगपर्व धुलंडी के साथ ही अगले 16 दिन तक गणगौर पर्व मनाया जाता है. माना जाता है कि इस दौरान माता गणगौर अपने पीहर में आई हुई होती हैं. राजस्थान में गणगौर एक प्रमुख त्योहार के रूप में मनाया जाता है. गणगौर का पर्व खास तौर से राजस्थान और प्रवासी राजस्थानियों के लिए बड़ा त्योहार माना जाता है. देश-विदेश में बीकानेर में बनने वाली गणगौर की अपनी अलग पहचान है.

बीकानेर में बाकायदा मथेरान चौक गणगौर बाजार नाम से एक बाजार है, जहां सिर्फ गणगौर की अलग-अलग प्रतिमाएं हैं और गणगौर पर्व के मौके पर बड़ी संख्या में बीकानेर ही नहीं, बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों से लोग यहां गणगौर लेने के लिए आते हैं. इतना ही नहीं, दुनिया की किसी भी कोने में रह रहे राजस्थानी भी यहां से गणगौर लेने के लिए पहुंचते हैं. कारीगर आशु महात्मा कहते हैं कि हमारा पीढ़ियों से यह काम है. हर साइज की गणगौर की अलग मूल्य है. यहां 7 इंच से लेकर 27 इंच से भी बड़ी गणगौर उपलब्ध है, जिसकी कीमत 9000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक है.

अलग-अलग साइज में उपलब्ध (ETV Bharat Bikaner)

पढ़ें. पुष्कर मेला 2025: दो रुपये की मजदूरी से राष्ट्रपति पदक तक, जानिए एक साधारण नगाड़ा वादक की असाधारण यात्रा

चरणबद्ध तरीके से होता काम : गणगौर बनाने का काम चरणबद्ध तरीके से होता है. पहले लकड़ी की गणगौर में आकृति देखकर उसे बनाया जाता है. सागवान की लकड़ी इसके लिए सबसे बेहतर और उपयुक्त मानी जाती है. यह काम सुथार लोग करते हैं और उसके बाद गणगौर में पेंटिंग नक्काशी करने का काम मथेरान जाति के लोग करते हैं. इसके बाद अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुरूप लोग घरों में गणगौर माता के ज्वेलरी बनाते हैं और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी उपयोग करते हैं. बीकानेर में मुगल काल से ही गणगौर में पेंटिंग और नक्काशी करने का काम किया जा रहा है.

बीकानेर में तैयार होती गणगौर (ETV Bharat Bikaner)

पढ़ें. बीकानेर में करोड़ों रुपए के गहनों से सजी गणगौर के लोगों ने किए दर्शन, यह है खासियत

गणगौर पर्व की महत्ता : हिंदू धर्म में गणगौर एक प्रमुख व्रत है. इस पर्व पर महिलाएं गण यानी भगवान शंकर और गौर यानी देवी गौरी की पूजा करती हैं. देवी गौरी ही संसार को सुहाग और सौभाग्य प्रदान करती हैं. कुंवारी कन्याएं देवी गौरी से इच्छित वर की प्राप्ति के लिए गणगौर का पूजन करती हैं. ऐसी मान्यता है कि चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को देवी पार्वती ने संपूर्ण महिलाओं को सौभाग्य का आशीर्वाद दिया था. इसी कारण महिलाएं सौभाग्य प्राप्ति की कामना के लिए भगवान शिव के साथ देवी गौरी की पूजा करती हैं. मान्यता है कि गणगौर की पूजा सबसे पहले देवी पार्वती ने ही की थी. उन्होंने ही भगवान शिव की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की थी और शिव रूप में उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था.