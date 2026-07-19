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वाराणसी में डराने लगी गंगा, घाट किनारे छोटे मंदिरों तक पहुंचा पानी, कई घाटों का टूटा संपर्क

वाराणसी : पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के कारण बनारस में गंगा का जल स्तर बढ़ गया है. काशी में दो दिन में लगभग 18 सेंटीमीटर गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है. गंगा का जल स्तर लगभग 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है. जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में हैं. वहीं प्रशासन आपदा से निपटने के लिए तैयार है. बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा गया है.

गंगा का जल स्तर बढ़ने से घाट पर बनी सीढ़ियां जलमग्न हो गई हैं. घाट से नीचे बने कई मंदिर लगभग डूब गए हैं. रविवार को गंगा का पानी दशाश्वमेध घाट स्थित गंगा सेवा निधि के आरती चबूतरे तक पहुंच गया. आरती स्थल की मढ़ी के नीचे स्थापित मां दुर्गा, भगवान शिव सहित कई देवी-देवताओं के विग्रह बाढ़ के पानी में डूब गए हैं.

वाराणसी में जब गंगा रौद्र रूप लेती है तो इसका असर गंगा और वरुण दोनों नदियों पर पड़ता है. दर्जनों इलाके जलमग्न हो जाते हैं, जिससे लगभग 3 लाख की आबादी और सैकड़ों गांव प्रभावित होते हैं. जलस्तर बढ़ने का असर काशी के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों पर भी दिखाई देने लगा है.