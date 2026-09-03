गंगा का जलस्तर बढ़ने से पटना पर मंडराया बाढ़ का खतरा! CM सम्राट चौधरी ने लिया जायजा
गंगा का जलस्तर बढ़ने से पटना पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. ऐसे में सम्राट चौधरी ने खुद जायजा लिया है. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : September 3, 2026 at 1:49 PM IST
पटना: बिहार में कई जगहों पर गंगा का जलस्तर बढ़ गया है. जिस वजह से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. ऐसे में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गंगा के बढ़ते जलस्तर का आज जायजा लिया और अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.
"मां गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का निरीक्षण किया. संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो एवं जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
माँ गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का निरीक्षण किया। संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो एवं जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। pic.twitter.com/Z456Uu3uCk— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) September 3, 2026
नीतीश कुमार ने भी लिया जायजा
इससे पहले राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पटना में गंगा के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया. जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बताया कि पटना में गंगा का जलस्तर 2016 में रिकॉर्ड स्तर पर गया था लेकिन इस बार उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है. नेपाल में जिस प्रकार से तबाही मची है, अब वह पानी फैल रहा है लेकिन नदियों के बढ़ते जलस्तर के बावजूद सब कुछ नियंत्रण में है.
"पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई स्थानों पर जाकर बढ़ते जलस्तर को देखा है और फीडबैक लिया है. गंगा के साथ पुनपुन का भी जलस्तर बढ़ा है. पुनपुन में सड़क पर पानी आ गया है. रोड भी क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसे बाद में पानी घटने के बाद ठीक कर लिया जाएगा. प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है."- संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जेडीयू
बिहार सरकार ने अच्छा काम किया
संजय झा ने कहा कि नेपाल घटना के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने बहुत ही अच्छा काम किया है. उन्होंने कहा कि बिहार की कई नदियों का जलस्तर नेपाल में आई बाढ़ के कारण बढ़ा हुआ है लेकिन चिंता की बात नहीं है.
दानापुर में गंगा का रौद्र रूप
उधर, दानापुर स्थित गंगा नदी के जलस्तर में भी लगातार वृद्धि हो रही है. जिस वजह से दियारा इलाके के लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं हैं. दियारे की सात पंचायतें गंगहरा, हेतनपुर, कासीमचक, पुरानी पानापुर, पतलापुर, मानस और अकिलपुर के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में डेढ़ से दो फुट तक घुस गया है, जबकि कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं.
दियारे के दर्जनों गांव जलमग्न
बाढ़ पीड़ित लोग दानापुर बलदेव स्कूल में बने राहत शिविर में पशुओं को लेकर पहुंच रहे हैं. ।ग्रामीणों का कहना है कि सड़कों पर तीन से चार फुट और खेतों में चार से पांच फुट तक पानी बह रहा है. बाढ़ के कारण दियारे की पंचायतों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क लगभग टूट गया है. आवागमन का एकमात्र सहारा अब नाव रह गई है. नाव से ही लोग अपने घरों और गांवों तक आने-जाने को मजबूर हैं.
"पानी लगातार बढ़ रहा है. घरों में रहना मुश्किल होता जा रहा है. ऐसे में परिवार और मवेशियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थान पर जाना ही एकमात्र विकल्प बचा है."- कामेश्वर राय, ग्रामीण, काशिमचक दियारा
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