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गंगा का जलस्तर बढ़ने से पटना पर मंडराया बाढ़ का खतरा! CM सम्राट चौधरी ने लिया जायजा

सम्राट चौधरी ने गंगा के जलस्तर का लिया जायजा ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में कई जगहों पर गंगा का जलस्तर बढ़ गया है. जिस वजह से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. ऐसे में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गंगा के बढ़ते जलस्तर का आज जायजा लिया और अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. "मां गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का निरीक्षण किया. संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो एवं जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार नीतीश कुमार ने भी लिया जायजा इससे पहले राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पटना में गंगा के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया. जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बताया कि पटना में गंगा का जलस्तर 2016 में रिकॉर्ड स्तर पर गया था लेकिन इस बार उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है. नेपाल में जिस प्रकार से तबाही मची है, अब वह पानी फैल रहा है लेकिन नदियों के बढ़ते जलस्तर के बावजूद सब कुछ नियंत्रण में है. गंगा में जलस्तर बढ़ने से चुनौती (ETV Bharat) "पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई स्थानों पर जाकर बढ़ते जलस्तर को देखा है और फीडबैक लिया है. गंगा के साथ पुनपुन का भी जलस्तर बढ़ा है. पुनपुन में सड़क पर पानी आ गया है. रोड भी क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसे बाद में पानी घटने के बाद ठीक कर लिया जाएगा. प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है."- संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जेडीयू