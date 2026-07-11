कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा, बैराज के सभी 30 गेट खोले गए

कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा, बैराज के सभी 30 गेट खोले गए
शनिवार को गंगा बैराज का जलस्तर 111.50 मीटर दर्ज किया गया. जबकि नरौरा से 57 हजार क्यूसेक पानी गंगा में आना बाकी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 6:20 PM IST
कानपुर: पहाड़ों पर हो रहे लगातार बारिश और हरिद्वार व नरौरा से हजारों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ गया है. दो दिनों पहले जहां गंगा बैराज के आठ गेट खोले गए थे, वहीं, अब सभी 30 गेट खोल दिए गए हैं.
शनिवार को गंगा बैराज का जलस्तर 111.50 मीटर दर्ज किया गया. जबकि नरौरा से आगामी दो दिनों में 57 हजार क्यूसेक पानी गंगा में आना बाकी है. सिंचाई विभाग के कर्मियों कहना है कि सोमवार तक जलस्तर (अपस्ट्रीम) 113.00 मीटर तक पहुंच जाएगा.
वहीं, अब गंगा में लगातार पानी बढ़ने के चलते प्रशासनिक अफसरों ने आमजन से अपील की है कि वह गंगा से दूर रहें. कुछ दिनों पहले तक जब शहर में पारा 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच था, तो गंगा की धारा बहुत पतली थी, साथ ही चारों ओर केवल बालू के टापू दिख रहे थे, लेकिन अब गंगा की तस्वीर बदल गई है और तेज बहाव गंगा बैराज के पुल से आसानी से देखा जा सकता है.
सिंचाई विभाग के कर्मियों ने बताया कि गंगा बैराज के साथ ही केंद्रीय जल आयोग द्वारा गंगा का जलस्तर शुक्लागंज पर भी देखा जाता है. यह डाउन एरिया है और बैराज के अपस्ट्रीम पर जो जलस्तर होता है उससे एक मीटर नीचे शुक्लागंज पर जलस्तर दर्ज होता है.
एडीएम सिटी आलोक गुप्ता ने कहा कि सिंचाई विभाग के अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि वह लगातार जलस्तर पर नजर रखे. साथ ही अब घाटों पर जल पुलिस की तैनाती भी की जाएगी.
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