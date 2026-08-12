चमोली में फटा बादल; बढ़ने लगा कानपुर में गंगा का जलस्तर, गंगा फिर से उफान पर
हरिद्वार से 12 हजार क्यूसेक पानी को कानपुर की ओर छोड़ा गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 11:51 AM IST
कानपुर: शहर में पिछले कुछ दिनों से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था. मंगलवार को चमोली में बादल फटने के बाद हरिद्वार से 12 हजार क्यूसेक पानी को कानपुर की ओर छोड़ दिया गया. इससे बुधवार को कानपुर में गंगा का जलस्तर फिर से बढ़ गया. सिंचाई विभाग के अफसरों व कर्मियों का कहना, आगामी दो से तीन दिनों में चमोली से पानी आने के चलते स्थितियां बिगड़ सकती हैं. गंगा के आसपास गांवों तक पानी पहुंच जाएगा. हालांकि जिला प्रशासन व सिंचाई विभाग की ओर से राहत व बचाव के सारे प्रबंध कर दिए गए हैं.
सिंचाई विभाग के जेई उत्तम पाल ने बताया, गंगा बैराज के अपस्ट्रीम पर जलस्तर मंगलवार सुबह 113.40 मीटर था, जो अब बढ़कर 113.49 मीटर तक आ गया है. इसी तरह शुक्लागंज में भी गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है. बुधवार को जलस्तर 112.11 मीटर पर पहुंच गया.
गंगा के जलस्तर संबंधी इन आंकड़ें (12 अगस्त)
- गंगा बैराज पर जलस्तर (अपस्ट्रीम): 113.49 मीटर
- गंगा बैराज पर जलस्तर (डाउनस्ट्रीम): 113.34 मीटर
- गंगा बैराज से कुल डिस्चार्ज: 283017 क्यूसेक
- नरौरा से कुल डिस्चार्ज: 124171 क्यूसेक
- हरिद्वार से कुल डिस्चार्ज: 100460 क्यूसेक
- शुक्लागंज पर जलस्तर: 112.11 मीटर
गंगा के जलस्तर संबंधी इन आंकड़ें (11 अगस्त)
- गंगा बैराज पर जलस्तर (अपस्ट्रीम): 113.40 मीटर
- गंगा बैराज पर जलस्तर (डाउनस्ट्रीम): 113.25 मीटर
- गंगा बैराज से कुल डिस्चार्ज: 273981 क्यूसेक
- नरौरा से कुल डिस्चार्ज: 124171 क्यूसेक
- हरिद्वार से कुल डिस्चार्ज: 93016 क्यूसेक
- शुक्लागंज पर जलस्तर: 112.05 मीटर
गंगा बैराज पर जलस्तर पर 10 अगस्त को ये थी जलस्तर की स्थिति
- अपस्ट्रीम पर जलस्तर: 113.32 मीटर
- डाउनस्ट्रीम पर जलस्तर: 113.17 मीटर
- गंगा बैराज से डिस्चार्ज: 2,65,949 क्यूसेक
- हरिद्वार से डिस्चार्ज: 89154 क्यूसेक
- नरौरा से डिस्चार्ज: 153171 क्यूसेक
- शुक्लागंज पर जलस्तर: 111.99 मीटर
आगरा में यमुना का जलस्तर बुधवार सुबह 149.62 मीटर पहुंचा: वहीं, आगरा में यमुना का जलस्तर बुधवार सुबह 149.62 मीटर पहुंच गया, जो खतरे के निशान से 2.78 मीटर नीचे है. इसके साथ ही आगरा में बुधवार सुबह से धूप खिली है. मौसम भी साफ हैं. गर्मी और उमस सुबह से ही लोगों को परेशान कर रही है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आगरा में बुधवार को बूंदाबांदी हो सकती है. जिले में अभी तक सामान्य से सिर्फ 2 फीसद अधिक बारिश हुई है.
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