कानपुर में फिर बढ़ा गंगा का जलस्तर, बैराज के 30 गेट खोले गए

कानपुर में फिर बढ़ा गंगा का जलस्तर, बैराज के 30 गेट खोले गए
गंगा का जलस्तर बढ़ने से कानपुर के समीप वाले गांवों में बाढ़ का खतरा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 9:07 PM IST
कानपुर: मौसम विभाग के विशेषज्ञ लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि उप्र से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन विशेषज्ञों को तब झटका लगा, जब मानसून ने गंगा के जलस्तर में एक बार फिर से इतनी वृद्धि कर दी, जिससे गंगा ऊफान पर हैं. गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी वैसे तो बुधवार से ही शुरू हो गई थी, पर गुरुवार को गंगा बैराज अपस्ट्रीम पर जलस्तर 114.300 मीटर तक पहुंच गया, जबकि शुक्लागंज में जलस्तर 112.800 मीटर पर है.
शुक्लागंज में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से महज 20 सेमी ही दूर रह गई है. बैराज से आगे का नजारा समुद्र जैसा दिख रहा है. कुछ दिनों पहले बारिश थमने की वजह से गंगा का जलस्तर 113.500 मीटर के आसपास आ गया था. जिससे बैराज के सभी 30 गेटों के गेज डाउन कर दिए गए थे. हालांकि, अब एक बार फिर से बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए गए हैं.
गंगा का जलस्तर बढ़ने से कानपुर के समीप वाले गांवों में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. सिंचाई विभाग के गेज रीडर उत्तम पाल ने बताया कि आगामी एक हफ्ते तक जलस्तर लगातार बढ़ता रहेगा, जिससे कानपुर के अलावा उन्नाव, फतेहपुर, प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक पानी ही पानी नजर आ रहा है.